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國防部證實！鍾樹明任軍備副部長 呂坤修升任陸軍司令

聯合報／ 記者李人岳程嘉文／台北即時報導
國防部證實，陸軍司令鍾樹明上將接任國防部軍備副部長，陸軍司令由現任副司令呂坤修中將接任，並且晉任二級上將。記者季相儒／攝影
國防部證實，陸軍司令鍾樹明上將接任國防部軍備副部長，陸軍司令由現任副司令呂坤修中將接任，並且晉任二級上將。記者季相儒／攝影

國防部證實，陸軍司令鍾樹明上將接任國防部軍備副部長，陸軍司令由現任副司令呂坤修中將接任，並且晉任二級上將，總統府明天將舉行授勳授階儀式。

國防部現任軍備副部長徐衍璞上將將於本月底屆齡退休，牽動國軍新一波高階將領人事異動。國防部證實，副部長遺缺將由現任陸軍司令鍾樹明上將接任，陸軍司令由現任副司令呂坤修中將接任，晉任二級上將。呂坤修也將成為三軍官校七七年班畢業生中，第一位摘得第三顆將星的佼佼者。也是前總統蔡英文任內的總統府侍衛長中，第三位晉升上將者。

國軍目前共有七位現職上將：包括陸軍的徐衍璞與鍾樹明，海軍的劉志斌（國防大學校長）、梅家樹（參謀總長）、唐華（司令），空軍的鄭榮豐（司令）、黃志偉（副參謀總長執行官）。此次徐衍璞屆退，在軍種平衡的角度上，以鍾樹明接任副部長，另升一位陸軍上將，堪稱變動最小、力求穩妥的調度。

鍾樹明與呂坤修，分別出身砲兵與步兵，都在蔡英文時代擔任過總統府侍衛長。鍾樹明是在二○一九年七月廿九日，由於原侍衛長張捷中將因總統府私菸案引咎辭職，由憲兵指揮官臨時轉任，原職務僅在任兩個月；鍾樹明的任期橫跨蔡總統兩個任期，二○二○年十一月一日轉任第六軍團指揮官，侍衛長一職由澎防部指揮官呂坤修接任。呂坤修在總統府任職兩年四個月，一一二年三月一日接任第八軍團指揮官。

陸官七七年班在軍中堪稱「星光閃耀」，共出了六位中將，除了呂坤修之外，包括現任副參謀總長李定中、國防大學副校長葉國輝、後備指揮官劉協慶、資通電軍指揮官簡華慶、海軍副司令馬群超（陸戰隊）。

新任陸軍司令呂坤修。圖／國防部提供
新任陸軍司令呂坤修。圖／國防部提供
新任國防部軍備副部長鍾樹明上將。圖／國防部提供
新任國防部軍備副部長鍾樹明上將。圖／國防部提供

呂坤修 國防部 鍾樹明

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