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志願役寧賠錢也要提前退伍？ 藍委爆戰鬥部隊減幅逼近1成

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
國軍志願役官兵爆提前退伍，國防預算中「戰鬥部隊加給」少了9%，走的幾乎都是戰鬥部隊。聯合報系資料照
國軍志願役官兵爆提前退伍，國防預算中「戰鬥部隊加給」少了9%，走的幾乎都是戰鬥部隊。聯合報系資料照

國軍兵員流失，尤其是志願役軍士官，寧可賠錢，也要提前退伍，立委馬文君說，國防部只會喊口號要減少人力流失，但預算騙不了人，今年預算員額少3%，「戰鬥部隊加給」減幅達9%，幾乎是3倍，已成國安危機。

馬文君說，今年度國防預算，國軍志願役「預算員額」編了16萬0749人，是2020年來新低，實際人力只會更少。相較2024年，預算員額下降3%，但戰鬥部隊才能領的「戰鬥部隊加給」減幅卻高達9%，跑的都是主戰部隊。

馬文君說，她多次提出應該提高志願役待遇，空置營舍蓋成軍宅配給志願役，國防部總是敷衍，行政院也不埋單。尤其義務役役期從四個月恢復為一年時，大幅調高了待遇，當時她就提醒，義務役的薪俸直追志願役，可能會導致志願役誘因下降，國防部不理會，如今一語成讖，令人遺憾。

長期以來，國軍強調「志業」卻輕忽「專業」，專業又跟待遇息息相關。志願役官士兵的平均薪資，可能會比同年齡要高，但若是算上工時，危險與不自由，顯然，出現缺口。加上近年來兩岸緊張，戰爭風險飆升，當從軍真的必須「捨身」報國，那年輕人衡量付出與待遇，自然落差就會更大。

對於這些問題，國防部不著邊際，只會喊口號「減少人力流失、提高留營意願，以及提升招募成效」。問題就是人力流失、留營意願低落，招募成效不佳，不是加上「減少」、「提高」、「提升」，就能解決問題，但「這是作文不是做法」，這三句口號從去年9月喊到現在，越喊洞越大，中央需正視並提出確實有效的改善作法。

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