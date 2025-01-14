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國軍高階將領異動！呂坤修升任陸軍司令 鍾樹明調任副國防部長

中央社／ 台北14日電
陸軍副司令呂坤修（中）升任陸軍司令，並晉任為二級上將。聯合報系資料照
陸軍副司令呂坤修（中）升任陸軍司令，並晉任為二級上將。聯合報系資料照

國防部軍備副部長徐衍璞將於1月16日退伍，並牽動高階將領異動。軍方人士今天表示，副部長一職將由陸軍司令鍾樹明上將接任；陸軍司令一職，則由陸軍副司令呂坤修中將升任，並晉任為二級上將。

徐衍璞原訂於今年2月1日屆齡退伍，但已核定於1月16日提前退伍，牽動高階將領相關異動。

軍方人士傍晚證實，副部長一職將由陸軍司令鍾樹明上將接任，而遺缺則由陸軍副司令呂坤修中將升任，並晉任為二級上將。

呂坤修為陸軍官校77年班、國防大學戰爭學院94年班，於去年8月由陸軍第八軍團指揮部指揮官升任為陸軍副司令，時隔不到5個月再升任陸軍司令，為77年班中首名升任上將，也曾任陸軍333機步旅旅長、澎防部指揮官、總統府侍衛長，歷練完整。

鍾樹明為陸軍官校75年班、戰院92年班，曾任作戰及計畫參謀次長室次長、憲兵指揮部指揮官、總統府侍衛長、陸軍第六軍團指揮官等職務。

據指出，曾任前總統蔡英文侍衛長的鍾樹明，常任「救火隊」角色，其歷任職務多而每段任期相當短暫，但表現相當特殊，接受新觀念能力強，在軍方內部被視為「陸軍改革派」；近年陸軍與美軍對接各項訓練與操演，都由鍾樹明負責，因此鍾樹明接任副部長後，將更落實美軍提出的改進作戰訓練與戰術作為。

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