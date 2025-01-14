共軍兩棲攻擊艦搭載無人機 國防院籲國軍強化電子戰

中共近年建造075型與076型兩棲突擊艦，國防院學者江炘杓分析，075型艦強化共軍執行立體登陸作戰能力，076型艦兼具無人機母艦，但無人機需不受電子干擾才能發揮優勢，因此國軍應強化電子戰能力，對抗中共無人載具，抵銷登陸作戰力量。

國防部智庫、國防安全研究院近期發布「2024中共政軍發展評估報告」，其中「共軍兩棲攻擊艦戰力建設評估」篇章由國防院國防戰略與資源研究所助理研究員江炘杓撰寫。

兩棲攻擊艦是指所有具備大型直通式飛行甲板的兩棲作戰艦，包括直升機登陸母艦、直升機突擊艦和直升機船塢登陸艦，搭載直升機進行垂直立體登陸作戰為其共同特徵。

江炘杓表示，中共建造075型兩棲攻擊艦，可搭載各型直升機30到35架，強化了垂直登陸的能力，原本計畫建造8艘，但第一批4艘建造完成後，第二批4艘可能會先由安裝電磁彈射系統及搭載無人載具的076兩棲攻擊艦取代，首艘076型兩棲攻擊艦已於去年12月27日下水，命名為四川艦。

針對076型艦的性能評估，江炘杓分析，076型的排水量比075型更大，採雙艦島設計、搭載的航空器以無人機為主，動力系統改採中壓直流綜合電力系統、柴油電機以及燃氣輪機為動力，使得076型的航速達30節，能跟得上航空母艦編隊航行。

至於076型艦可能搭載的艦載機，江炘杓研判，合理推測具備搭載空警600預警機、殲15和殲35戰機的能力，以及075型艦能搭載的各型直升機，亦可搭載無偵7與無偵8超音速無人偵察機、EA-03翔龍大型高空長時長航無人偵察機、攻擊11匿蹤無人戰鬥機等，甚至子母型無人機等。

江炘杓指出，075型和076型艦的結合，同時執行任務能夠一次性滿足兩棲作戰需求，作戰運用可能會先以大量艦載匿蹤無人機對打擊目標空域執行制空作戰，再以攻擊無人機對登陸區的機場、雷達、防空系統等軍事要點打擊，接著再以艦載武裝直升機掃除陸上反登陸力量，最後才由運輸直升機和兩棲登陸舟把人員和重型裝備運輸上岸，完成立體登陸作戰。

江炘杓提到，076型艦使中共海軍兩棲作戰艦的無人化空戰能力實現新的突破，但無人機在取得空中優勢的前提是完全不受電子干擾與反制影響，否則在強大的防空系統與電子戰的環境，無人機的優勢將受到很大的侷限。

對於台灣因應方向，江炘杓表示，國軍應重視強化電子戰能力，建構完善的電子戰部隊與培養嫻熟的部隊電子戰，並能周密規劃電子戰計畫，掌握「制電磁權」，對抗無人載具肆虐，抵銷立體登陸作戰力量的重要環節；並在研發無人載具時也要納入電子對抗、自動反制與規避干擾能力等規範，這樣才可能讓國軍的無人載具，真正成為主宰戰場的關鍵。