10共機4共艦出海擾台 空飄氣球又現蹤

國防部公布中共解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現10架次中共軍機、4艘共艦持續在台海周邊活動，同時在基隆西北方又發現有中共空飄氣球現蹤。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部統計，從昨（13）日清晨到今（14）日清晨6點為止，共計偵獲共機10架次、共艦4艘持續在台海周邊活動，其中5架次共機曾跨越海峽中線進入北部及西南空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午7時35分到晚上8時50分為止，發現中共戰鬥機及無人機計9架次在台海中線沿線活動，其中4架次層跨越台海中線，進入我北部及西南空域活動。

西南空域方面，從昨天下午4時15分至晚間8時40分，也曾發現中共輔戰機1架次進入我西南空域，在西南空域內徘徊。

另外，軍方也公布昨天下午3時20分到4時22分，在基隆西北方65浬處發現中共空飄氣球活動，高度約1萬7000呎，往東北方向移動到我防空識別區邊緣消失蹤影。