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緬懷蔣經國總統 退輔會與榮民社團合辦紀念音樂會

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
退輔會與多個退伍軍人社團，13日下午在大安森林公園音樂台，舉行「經國先生紀念音樂會」。圖/退輔會提供
退輔會與多個退伍軍人社團，13日下午在大安森林公園音樂台，舉行「經國先生紀念音樂會」。圖/退輔會提供

今天是蔣經國總統逝世37周年紀念日，退輔會與多個退伍軍人社團，今天依慣例相約於北市大安森林公園，用音樂與歌聲來表達懷念與追思。這場「懷念經國先生戶外音樂會」，由退輔會副主委陳進廣、中央軍校校友總會理事長彭進明、救國團主任葛永光、復興崗文教基金會董事長李天鐸共同主持。其他出席貴賓包括台北市長蔣萬安、國防安全研究院執行長李文忠等，

陳進廣說，音樂會主軸是以歌聲懷念經國先生政績，更感念其對國軍、榮民、青年的照顧。本屆音樂會由台北市政府文化局、中華民國團結自強協會合辦，並獲多家企業熱情贊助。參加演出團體包括女青年隊聯誼會、自強協會合唱團、救國團銅管五重奏、中正預校第一期同學會、政工幹校軍樂班、金門精忠協會、黃埔鐵驥合唱團、歌唱家方家麟等。其中昔日曾於七海官邸擔任護衛的精忠協會，已連續三年遠從金門來台，演出其近戰秘技「八極拳」。

退輔會新聞稿指出，所有演出參與者都以最高的熱血、最好的歌聲、最美的旋律呈現給現場觀眾，希望大家在聆聽音樂的同時，共同正視老榮民及所有退除役官兵對臺灣經濟發展、社會安定、國家繁榮所作出的貢獻。

退輔會 音樂會

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