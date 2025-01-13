陸軍上將異動 呂坤修出任司令呼聲高

國防部軍備副部長徐衍璞上將將於本月底屆齡退休，牽動國軍新一波高階將領人事異動。據了解，副部長遺缺將由現任陸軍司令鍾樹明上將接任，陸軍司令由現任副司令呂坤修中將接任，晉任二級上將。呂坤修也將成為三軍官校77年班畢業生中，第一位摘得第三顆將星的佼佼者。

國軍目前共有7位現職上將：包括陸軍的徐衍璞與鍾樹明，海軍的劉志斌（國防大學校長）、梅家樹（參謀總長）、唐華（司令，空軍的鄭榮豐（司令）、黃志偉（副參謀總長執行官）。此次徐衍璞屆退，在軍種平衡的角度上，以鍾樹明接任副部長，另升一位陸軍上將，堪稱變動最小、力求穩妥的調度。

鍾樹明與呂坤修，分別出身砲兵與步兵，都在蔡英文時代擔任過總統府侍衛長。鍾樹明是在108年7月29日，由於原侍衛長張捷中將因總統府私菸案引咎辭職，由憲兵指揮官臨時轉任，原職務僅在任兩個月。鍾樹明的任期橫跨蔡總統兩個任期，109年11月1日轉任第六軍團指揮官，侍衛長一職由澎防部指揮官呂坤修接任。呂坤修在總統府任職兩年四個月，112年3月1日接任第八軍團指揮官。