共諜案起訴暴增 軍人占比高

國安局昨天發布「共諜案滲透手法分析」指出，近年共諜案起訴人數明顯上升，從二○二一年的十六人、二○二二年的十人，上升至二○二三年的四十八人、二○二四年的六十四人；起訴案件數由二○二一年三件、二○二二年五件，攀升至二○二三年十四件、二○二四年十五件。

國安局指出，中共鎖定目標，以現、退役軍人占比最高，二○二四年起訴退役軍人十五人，現役廿八人，各占百分之廿三與四十三；近年共諜案件偵破，得力於官兵及民眾提供檢舉線索，顯示國人保防意識大幅提升。

國安局連續利用周末假期，發布中共對台滲透的新聞稿。國安局，分析共諜案情，五大滲透管道為黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體、民間社團，四大手法則為退役拉攏現役、網路勾聯、金錢利誘、債務脅迫，企圖取得國防機敏資訊，並在台發展組織與內應網絡，甚而介入選舉。

指標案況部分，中共勾結黑幫發展武裝內應，包括吸收幫派分子，要求在武力犯台時豎立五星旗呼應，並配合發動破壞；另吸收退役軍人組織昔日同袍成立「狙擊隊」，規畫攻擊軍事設施及外國駐台機構。

中共亦利用退役軍人設立空殼公司、開設地下錢莊與賭場，誘迫現役軍人蒐集機密、填寫效忠中共誓約書或駕機投共。同時提供經費資助宮廟團體，藉宗教活動接觸現役軍人，利誘其穿軍服持五星旗拍攝「投誠」影片，或交付防衛計畫等文件。

此外，中共指示我民間協會成立「中共統一戰線工作委員會」，選前邀約村里長及民眾組團赴大陸旅遊，且由特定網路媒體發布不實民調及報導，企圖影響選舉結果。中共也透過網路社群接觸現役、退役軍人，提供網路貸款，以機敏資料或發展組織方式償還，並透過虛擬貨幣支付以規避查緝。

國安局指出，國安情報機關、軍中保防單位、檢調部門已建立協作機制，打造「國安共同威脅圖像」；檢審單位對共諜案成罪見解也趨於一致，提高起訴及定罪率，去年曾起訴高達廿三人的共諜網絡，也有重判廿年徒刑的案例。