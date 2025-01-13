聽新聞
0:00 / 0:00

共諜案起訴暴增 軍人占比高

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導

國安局昨天發布「共諜案滲透手法分析」指出，近年共諜案起訴人數明顯上升，從二○二一年的十六人、二○二二年的十人，上升至二○二三年的四十八人、二○二四年的六十四人；起訴案件數由二○二一年三件、二○二二年五件，攀升至二○二三年十四件、二○二四年十五件。

國安局指出，中共鎖定目標，以現、退役軍人占比最高，二○二四年起訴退役軍人十五人，現役廿八人，各占百分之廿三與四十三；近年共諜案件偵破，得力於官兵及民眾提供檢舉線索，顯示國人保防意識大幅提升。

國安局連續利用周末假期，發布中共對台滲透的新聞稿。國安局，分析共諜案情，五大滲透管道為黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體、民間社團，四大手法則為退役拉攏現役、網路勾聯、金錢利誘、債務脅迫，企圖取得國防機敏資訊，並在台發展組織與內應網絡，甚而介入選舉。

指標案況部分，中共勾結黑幫發展武裝內應，包括吸收幫派分子，要求在武力犯台時豎立五星旗呼應，並配合發動破壞；另吸收退役軍人組織昔日同袍成立「狙擊隊」，規畫攻擊軍事設施及外國駐台機構。

中共亦利用退役軍人設立空殼公司、開設地下錢莊與賭場，誘迫現役軍人蒐集機密、填寫效忠中共誓約書或駕機投共。同時提供經費資助宮廟團體，藉宗教活動接觸現役軍人，利誘其穿軍服持五星旗拍攝「投誠」影片，或交付防衛計畫等文件。

此外，中共指示我民間協會成立「中共統一戰線工作委員會」，選前邀約村里長及民眾組團赴大陸旅遊，且由特定網路媒體發布不實民調及報導，企圖影響選舉結果。中共也透過網路社群接觸現役、退役軍人，提供網路貸款，以機敏資料或發展組織方式償還，並透過虛擬貨幣支付以規避查緝。

國安局指出，國安情報機關、軍中保防單位、檢調部門已建立協作機制，打造「國安共同威脅圖像」；檢審單位對共諜案成罪見解也趨於一致，提高起訴及定罪率，去年曾起訴高達廿三人的共諜網絡，也有重判廿年徒刑的案例。

中共 國安局

延伸閱讀

對準年輕網民…國安局：中共傳布網路爭議訊息 全年215萬則

預謀槍殺台中宮廟主委 他當假志工...近距離連轟8槍

賴清德行程遭洩…總統府維安洩密連環爆 綠委點名國安局負責

國安出包！警官洩密賴清德行程遭收押 保六總隊：停職配合調查

相關新聞

不想留營？志願役賠錢退伍暴增

國軍人力狀況持續亮紅燈。選擇賠錢提前退伍的軍士官人數，由二○二○年的四○一人，暴增到去年的一五六五人，約為四倍之多。

新聞眼／兩岸緊繃 賠錢退伍高峰

二○二二年底，當時的蔡英文總統宣布恢復徵召一年期義務役，正式宣告國軍「全志願化」夢想告吹。關鍵因素當然是從軍人力始終不足...

軍士官流失 新裝備引進 戰力打折

國軍志願役軍士官流失狀況日趨嚴重，中華戰略前瞻學會研究員揭仲警告，長此以往，國軍即使新引進裝備與新成立單位，也會因基層幹...

共諜案起訴暴增 軍人占比高

國安局昨天發布「共諜案滲透手法分析」指出，近年共諜案起訴人數明顯上升，從二○二一年的十六人、二○二二年的十人，上升至二○...

莒光園地改版納認知作戰單元 反制中共滲透意圖

面對當前中共敵情威脅增加，對台遂行認知作戰力道頻密且強勢，軍方人士指出，相較往年莒光園地較為輕鬆、活潑，今年改版常態性納...

反制中共特殊駁船 學者籲國軍強化以陸制海戰力

中共正打造特殊用途駁船，外界推測可能用於對台兩棲作戰。國防院學者今天表示，這代表中共相當認真看待大規模兩棲作戰的可能性，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。