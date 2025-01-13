軍士官流失 新裝備引進 戰力打折

國軍志願役軍士官流失狀況日趨嚴重，中華戰略前瞻學會研究員揭仲警告，長此以往，國軍即使新引進裝備與新成立單位，也會因基層幹部不足，嚴重影響應有戰力；國防部長顧立雄宣揚的「強化實戰化訓練」與「建構聯合作戰能力」，更將淪為奢談。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲認為，應合理調高待遇以反映軍人的超長工時，結合戰術戰法調整，減少行政作業負擔，改善工作環境。

揭仲認為，國防部應先設法提高單位編現比，手法包括「整併基層連隊提高編現比」、「延後推動充實各縣市後備旅計畫」、「增加文職雇員與庶務性工作委外比例」、「汰除人力需求高卻嚴重落伍的老舊裝備」與「大幅調增戰鬥加給」等方式，改善基層部隊人力不足的問題，減輕軍士官負擔；同時進行基層單位行政業務的簡併與合理化，多管齊下，才能夠緩解軍士官的快速流失。

揭仲表示，基層部隊人力原就不足，近年戰演訓任務的頻率與強度增加，未來五年將接收至少十五種新裝備，壓力早已十分沉重；配合恢復徵兵、強化後備，又要移撥人力支援新單位成立，使缺員問題雪上加霜。

揭仲指出，軍士官身負管理與領導重任，「蠟燭多頭燒」苦不堪言。另一值得注意的因素，是從以往國防部公布志願役人員申請不適服的原因中，相當比例出自「無法認同部隊管理方式」與「無法認同軍中文化」。

蘇紫雲指出，民主國家往往募兵不易，如美日也面臨同樣問題，日本自衛隊招獲率甚至只有五成五，且軍人待遇與工作時間不成比例，甚至與警察、海巡等單位相較，工作時間也較不具彈性。

蘇紫雲認為，近三年共軍機艦進一步擴大騷擾台灣，海空軍成為「海景第一排」的熱區工作，負擔加重可能導致人員提早離退，也使招募更為艱鉅。因應之道最重要為合理調高待遇，其次則是結合戰術戰法調整，減少例行行政作業等負擔。