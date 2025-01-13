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新聞眼／兩岸緊繃 賠錢退伍高峰

聯合報／ 本報記者程嘉文
志願役軍士官提前賠錢退伍人數創新高，軍校正期班也有明顯上升趨勢。圖為三軍五校聯合畢業典禮，畢業生們互相幫忙別上軍階，非新聞當事人。本報資料照片
志願役軍士官提前賠錢退伍人數創新高，軍校正期班也有明顯上升趨勢。圖為三軍五校聯合畢業典禮，畢業生們互相幫忙別上軍階，非新聞當事人。本報資料照片

二○二二年底，當時的蔡英文總統宣布恢復徵召一年期義務役，正式宣告國軍「全志願化」夢想告吹。關鍵因素當然是從軍人力始終不足，部隊編現比長期低落。然而，恢復徵兵也無法解決問題：義務役只能擔任士兵與下士、少尉，中士與中尉以上的幹部，仍需長期服役的志願役擔任，近年不僅招募與留營成績不理想，甚至提前報退人數也持續攀升，對國軍運作乃至國家都是迫切的危機。

軍人為了因應戰爭而生，辛苦、緊張、壓力、危險，是根屬於行業的特性。軍人更是世間職業中，少數不只必須付出勞務，必要時還須貢獻生命的工作。建軍備戰可謂國家在「養士」，如果不能夠提供夠好的條件，怎麼能爭取得到足量足質的人力加入國軍？

舉例而言，台積電近年被視為台灣之光，但為達到傲視全球的生產品質，平日工作的高壓與緊繃程度，絕對不低於部隊生活，仍有大量精英亟欲擠入窄門。這一方面是公司提供極豐厚薪資，重賞之下必有勇夫；二方面正是「護國神山」光環，身為公司一分子，自然與有榮焉。在現實利益與成就感上，都讓員工感到滿足。

軍方歷年提出改善待遇，總在政院石沉大海，最好的情況也是七折八扣。理論上，志願役官兵薪資確實明顯高於社會同年齡層的平均，但若是扣除相對低門檻、環境較佳的基層服務業工作，真正與軍人職場類似的「三Ｋ」（危險、辛苦、骯髒）體力勞動，起薪就明顯更高。從國軍人力問題持續惡化，不難想見付出與收穫之間的失衡，這是身居冷氣房內的刀筆吏們，不可忽視的現實。

從數據也可看出，二○二二與二○二四年，正是官兵「早退」兩大高峰。前者正逢裴洛西訪台的台海危機，後者則是賴政府上台後，持續飆升的兩岸緊繃與敵對。誠然，宣誓加入軍旅，就該有為國效命的心理準備，但若官兵的感受是，自己在前線以性命為賭注，卻變成政治人物用來刺激選票紅利的籌碼，如此怎會不出現「用腳投票」？

執政團隊與側翼覺青們，唯恐「抗中」呼聲不夠高亢入雲，並拚命在社會內部獵巫的同時，真正執干戈衛社稷的軍人，反應卻儼然潑冷水。當局者該作的是反躬自省，還是進一步強化宣傳的力道，發掘更多的「在地協力者」？

志願役提前賠款退伍人數 製表／程嘉文 圖／聯合報提供
志願役提前賠款退伍人數 製表／程嘉文 圖／聯合報提供

人力 國軍 軍人

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