不想留營？志願役賠錢退伍暴增

國軍人力狀況持續亮紅燈。選擇賠錢提前退伍的軍士官人數，由二○二○年的四○一人，暴增到去年的一五六五人，約為四倍之多。

國防部回應指出，受少子化趨勢及社會企業爭才等影響，國軍正朝減少人力流失、提高留營意願及提升招募成效等三個面向努力，包括採取各種人性化管理措施，以及研擬提高薪資待遇等方案，力圖使官兵有感，並提高社會青年從軍意願。

隨著近年兩岸關係緊張，在強化新興戰力與後備、恢復一年制徵兵等政策下，更須抽調人員成立新單位，導致基層部隊編現比下降，部隊戰訓壓力飆升，更多人員離開軍中。

據今年度國防預算書，國軍志願役人員「預算員額」一六○七四九人，是二○二○年來新低。此數字係編列薪資預算用，實際人力狀況更低。值得注意的是，相較於二○二四年，預算員額僅下降百分之三，但戰鬥部隊人員方能領取的「戰鬥部隊加給」減幅卻達百分之九，顯示人力流失情況集中於主戰單位。

國軍志願役軍士官，原本在契約規定之最低服役年限屆滿前，沒有合法的提前離營機制，造成部分人員故意裝病、違紀甚至自傷。二○一八年七月，在時任立委洪慈庸推動下，立院通過軍士官服役條例修正案，比照志願役士兵享有退場機制，凡任官滿一年後的志願役軍士官，可申請提前賠款退伍，軍方則依國家為當事人投資的培育成本，一般人員乘以兩倍，軍醫為十四倍，再依已服役年資予以折扣，得出所需賠償數字。

「洪慈庸條款」上路後，初期申請退伍者不多。國防部二○一九年五月表示，僅有四十九人提出申請，但近年呈現快速上漲。從二○二○年至去年，人數由四○一人飆升至一五六五人，其中二○二二與二○二四年，各自創下百分之七十一與百分之四十二的升幅。

在志願役軍士官中，軍校正期班的畢業生，在校受訓時間與最低服役年限，比一般大專院校畢業生報考的「專業軍（士）官班」更長，往往被視為核心骨幹，提前申請退伍者同樣明顯上升，但情況比整體數字稍緩和。二○二○年軍校畢業生申請提前退伍，共有一一○人，去年則為二三四人。二○二二與二○二四年也出現人數暴增，各自升幅為百分之六十六與百分之三十四。