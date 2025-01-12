快訊

抵俄才知被派往戰場！被烏俘獲北韓兵「以為要受訓」 透露北韓軍傷亡慘重

影／鳴笛仍遇車禍...警趕案發現場「遭撞飛驚險畫面曝」 駕駛疑視線遮蔽肇事

莒光園地改版納認知作戰單元 反制中共滲透意圖

中央社／ 台北12日電
國軍示意圖。記者林俊良／攝影
國軍示意圖。記者林俊良／攝影

面對當前中共敵情威脅增加，對台遂行認知作戰力道頻密且強勢，軍方人士指出，相較往年莒光園地較為輕鬆、活潑，今年改版常態性納入「認清區域情勢與中共認知作戰」等課程，以提升官兵的媒體識讀素養。

中共除機艦擾台，也對台遂行認知作戰。軍方人士今天表示，當前中共敵情威脅增加，對台遂行認知作戰的力道愈趨頻密且強勢，更不放棄吸收現役退役官兵成為共諜，因此莒光園地今年改版，常態性納入「認清區域情勢與中共認知作戰」等課程，

軍方人士指出，國軍以往「莒光園地」內容較為多元，包括軍備解說、情境短劇等較輕鬆節目，但經相關單位密切討論後，認為節目必須回歸教育本質，藉由節目內容堅定官兵愛國信念。

軍方人士表示，除了認知作戰課程外，區域局勢課程將延續往年作法，邀請台大政治系名譽教授明居正等人授課；攸關判別網路訊息的「媒體識讀」課程，則規劃邀請國防大學新聞學系教授傅文成等人。

軍方人士說明，今年度莒光園地將著重「認識我們的榮光」等單元，將納入一系列對國家有功、不惜犧牲奉獻的先賢先烈故事介紹，盼藉改版後的節目，強化官兵「為誰而戰、為何而戰」的認知與素養。

莒光園地

延伸閱讀

短劇市場破百億！網紅教父出手：「百秒網劇」3年拍100部，那對夫妻率先登場

中共31機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控與應處

網紅教父進軍百秒網劇 3年100部搶攻百億商機

中共12機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控與應處

相關新聞

莒光園地改版納認知作戰單元 反制中共滲透意圖

面對當前中共敵情威脅增加，對台遂行認知作戰力道頻密且強勢，軍方人士指出，相較往年莒光園地較為輕鬆、活潑，今年改版常態性納...

反制中共特殊駁船 學者籲國軍強化以陸制海戰力

中共正打造特殊用途駁船，外界推測可能用於對台兩棲作戰。國防院學者今天表示，這代表中共相當認真看待大規模兩棲作戰的可能性，...

少了國軍的民防演習挨轟 是主角被消失還是換龍套當家？

若是真打仗，民間防衛由誰指揮？防空、消防的指揮權歸誰？不具名的國防大學前教官認為，當局宣稱不依賴軍方的城鎮韌性演習，不但違背民防法，也變成主角不上場，跑龍套的一直演。 全社會防衛韌性委員會2024年12月進行第二次委員會議桌上兵推，由國安會副秘書長林飛帆擔任主推官。到底是龍套竄位成主角？還是主角被消失？

美網站披露中共新建兩棲登陸駁船 疑針對台灣引討論

美軍軍聞網站「Naval News」月前報導，中國大陸突然建造至少五艘適於登陸台灣的駁船，按衛星照可知，此船能自船艏架設...

勇鷹高教機去年交機延遲 被指嚴重影響空軍建軍

漢翔公司生產製造國造勇鷹高教機，去(2024)年應交機18架，但立法院外交及國防委員會審查2025年國防預算案時發現，空...

「永遠的空軍上尉」朱安琪102歲辭世 空軍貼文緬懷

有「永遠的上尉」稱號、最後一位曾參與對日抗戰的空軍飛行員朱安琪1月8日在美國辭世，享嵩壽102歲。朱安琪為美國華僑、抗戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。