莒光園地改版納認知作戰單元 反制中共滲透意圖

面對當前中共敵情威脅增加，對台遂行認知作戰力道頻密且強勢，軍方人士指出，相較往年莒光園地較為輕鬆、活潑，今年改版常態性納入「認清區域情勢與中共認知作戰」等課程，以提升官兵的媒體識讀素養。

中共除機艦擾台，也對台遂行認知作戰。軍方人士今天表示，當前中共敵情威脅增加，對台遂行認知作戰的力道愈趨頻密且強勢，更不放棄吸收現役退役官兵成為共諜，因此莒光園地今年改版，常態性納入「認清區域情勢與中共認知作戰」等課程，

軍方人士指出，國軍以往「莒光園地」內容較為多元，包括軍備解說、情境短劇等較輕鬆節目，但經相關單位密切討論後，認為節目必須回歸教育本質，藉由節目內容堅定官兵愛國信念。

軍方人士表示，除了認知作戰課程外，區域局勢課程將延續往年作法，邀請台大政治系名譽教授明居正等人授課；攸關判別網路訊息的「媒體識讀」課程，則規劃邀請國防大學新聞學系教授傅文成等人。

軍方人士說明，今年度莒光園地將著重「認識我們的榮光」等單元，將納入一系列對國家有功、不惜犧牲奉獻的先賢先烈故事介紹，盼藉改版後的節目，強化官兵「為誰而戰、為何而戰」的認知與素養。