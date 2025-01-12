反制中共特殊駁船 學者籲國軍強化以陸制海戰力

中共正打造特殊用途駁船，外界推測可能用於對台兩棲作戰。國防院學者今天表示，這代表中共相當認真看待大規模兩棲作戰的可能性，可不依賴港口運送戰車等重裝備，也顯示台灣應持續強化以陸制海的戰力能量。

「海軍新聞」（Naval News）網站報導，中國正建造至少5艘新的特殊用途駁船，每艘駁船延伸出的道路橋跨度非常長、超過120公尺，可用於抵達濱海公路或海灘後方堅硬地面，船尾則是開放式平台，讓他船能對接卸貨，有可能用於兩棲登陸。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲指出，此概念是將民用商船用於登陸作戰，但依照正規作戰想定，第1波是由共軍的陸戰隊、空降及機降部隊先搶占建立灘頭堡，這類型特殊駁船才會在第2波或後續階段進來。

蘇紫雲說明，這種特殊駁船的前方是可伸縮的倍力橋，長度可能約120公尺，後方開口則是能讓客滾輪靠泊，並讓相關兵力或重裝備藉由倍力橋進入道路或灘岸，推測可能由各戰區的兩棲合成旅官兵使用，並編配在中共陸軍單位，而非海軍。

蘇紫雲認為，這種駁船的目標明顯、體積大，且自我防護能力脆弱，中共雖然持續不斷提出登陸作戰的創新概念，但就台灣而言，反制方式仍不脫反登陸作法，因此台灣若持續強化以陸制海的能量，應可應對中共層出不窮的登陸方式。

國防院學者舒孝煌也提到，這種駁船的出現，代表中共很認真看待大規模兩棲作戰的可能性，但這類駁船是在登陸戰的後期使用，可不依賴港口設施進行戰車等重裝備輸送，以利後續的作戰。

舒孝煌指出，中共思考應對兩棲戰，也顯示出國軍建軍備戰的方向是正確的，例如海軍成立濱海作戰指揮部，強化以陸制海的戰力；陸軍採購肩射型刺針飛彈、M1A2T戰車、海馬士（HIMARS）系統等武器，均能有效打擊中共可能發動的登陸作戰，並讓中共必須考慮兩棲作戰成功的可能性，進而延緩攻台。