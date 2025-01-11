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美網站披露中共新建兩棲登陸駁船 疑針對台灣引討論

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
美軍軍聞網站「Naval News」月前報導，中國大陸突然建造至少五艘適於登陸台灣的駁船，按衛星照可知，此船能自船艏架設異常長度的棧橋越過沙灘地障，將大量坦克直接卸載到台灣道路上。圖/取自呂禮詩臉書網頁；來源/ALLSOURCE ANALYSIS
美軍軍聞網站「Naval News」月前報導，中國大陸突然建造至少五艘適於登陸台灣的駁船，按衛星照可知，此船能自船艏架設異常長度的棧橋越過沙灘地障，將大量坦克直接卸載到台灣道路上。圖/取自呂禮詩臉書網頁；來源/ALLSOURCE ANALYSIS

美軍軍聞網站「Naval News」月前報導，中國大陸突然建造至少五艘適於登陸台灣的駁船，按衛星照可知，此船能自船艏架設異常長度的棧橋越過沙灘地障，將大量坦克直接卸載到台灣道路上。有退役專家認為這種跨越海灘的新式登陸載具，能直接跨越我方在色沙灘上布設各類阻絕工事。但也有退役將領認為，在我國遠程制海飛彈層層鎖定下，共軍這類船艦戰時若能出港越過台灣海峽，才值得討論。

海軍新聞報導指出，中國大陸南方的廣州造船廠，國防分析師發現一種船頭延伸著異常長度公路橋的駁船，透過多種來源證實，這型至少有3到5艘，最有可能用於對台兩棲登陸，對共軍未來登島戰術十分重要，這是一種兩棲登陸的新戰法。

海軍前新江艦長呂禮詩今在臉書貼文指稱，在廣船國際龍穴基地所發現這型能跨越海灘的新式登陸載具，較過去的浮箱棧橋與半潛艦、滾裝貨輪結合的登陸戰法，速度能更快，並可減少共軍排除我方部署在海灘上鋼刺蝟、地雷及戰防壕等阻絕設施的時間。

但有退役將校表示，在我國包括雄二、雄三、魚叉反艦飛彈、雷霆2000、海馬士多管火箭、甚至美製彈簧刀、國造劍翔無人機層層鎖定追擊，共軍這類大型艦艇若能出港並順利越過台灣海峽，才值得理性討論。這個時代要執行兩棲登陸太難度高，有這種裝備恐也於事無補。

美軍軍聞網站「Naval News」月前報導，中國大陸突然建造至少五艘適於登陸台灣的駁船，網站示意圖顯示，此船能自船艏架設異常長度的棧橋越過沙灘地障，將大量坦克直接卸載到道路上。圖／取自「Naval News」網站
美軍軍聞網站「Naval News」月前報導，中國大陸突然建造至少五艘適於登陸台灣的駁船，網站示意圖顯示，此船能自船艏架設異常長度的棧橋越過沙灘地障，將大量坦克直接卸載到道路上。圖／取自「Naval News」網站

兩棲 共軍 飛彈

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