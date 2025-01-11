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勇鷹高教機去年交機延遲 被指嚴重影響空軍建軍

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
漢翔公司生產國造勇鷹高教機。圖/本報資料照片
漢翔公司生產國造勇鷹高教機。圖/本報資料照片

漢翔公司生產製造國造勇鷹高教機，去(2024)年應交機18架，但立法院外交及國防委員會審查2025年國防預算案時發現，空軍去年接收10架高教機。立委認為此節嚴重影響空軍建軍及汰換老舊高教機及部訓機時程，凍結預算案要求國防部說明。

立法院外交及國防委員會審查2025年度國防部空軍司令部第5目「一般裝備」項下「一般武器及戰備支援裝備購製」中「新式高級教訓機」預算，計編列61億8166萬4000元。空軍勇鷹新式高級教練機依照規劃期程，2021至2025年度，應分別交機2架、8架、17架、18架、3架，2024年度應交機18架。

提案指出，但至2024年10月底，僅交付10架勇鷹高教機給空軍，嚴重影響空軍建軍及汰換AT3、F-5E/F兩型老舊高教機及部訓機。

提案由民眾黨立委林憶君、國民黨立委徐巧芯、馬文君、陳永康連署，共同凍結空軍司令部1000萬元預算，要求國防部於3個月內向立法院外交及國防委員會提出書面報告後，始得動支。

國防部 空軍 高教

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