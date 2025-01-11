「永遠的空軍上尉」朱安琪102歲辭世 空軍貼文緬懷

有「永遠的上尉」稱號、最後一位曾參與對日抗戰的空軍飛行員朱安琪1月8日在美國辭世，享嵩壽102歲。朱安琪為美國華僑、抗戰爆發後自願回到中國參戰，空軍司令部今天在官方臉書發文，緬懷朱安琪義無反顧地回國參戰的精神。

朱安琪1923年出生於加州奧克蘭，為美國華僑第二代，1937年抗戰爆發，他雖語言不通仍然回到中國，以16歲虛報年齡考入空軍官校11期，1941年畢業時年僅19歲，成為最年輕的空軍飛行員，隨即投入對日軍作戰。朱安琪在抗戰期間曾赴新疆接收蘇聯援助的I-16戰鬥機；並在戰鬥部隊執行72次以上任務，參加過常德會戰、中原會戰、衡陽保衛戰、豫西鄂北戰役、湘西戰役等重要戰役。

抗戰勝利後，朱安琪仍留在軍中投入國共內戰，曾經冒險駕機進入共軍包圍的城鎮中救出被擊落的年輕隊友，也就是日後的參謀總長陳燊齡一級上將；不過沒過多久朱安琪自己也遭擊落被俘，雖因美國華僑身分很快獲釋但也被停飛；最後以「免職留籍」名義回到美國。空軍史作家王立楨形容，由於朱安琪從未辦理任何退役手續，因此理論上他仍是中華民國的空軍上尉。