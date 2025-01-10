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美智庫：台海戰爭 中方空軍基地存活性優於對手

中央社／ 東京10日綜合外電報導
圖為共軍空警-500電戰機。圖／國防部提供
圖為共軍空警-500電戰機。圖／國防部提供

美國智庫一份報告指出，近年中國強化空軍基地防禦，所使用混凝土足夠鋪設一條從華盛頓到芝加哥的4線道高速公路，這讓中國機場在未來可能的台海衝突中比敵方更具優勢。

日經亞洲（Nikkei Asia）引用美國保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）最新報告指出，自2010年代初以來，解放軍的強化機堡數量增加不只一倍，從370個增至800多個。

由舒加特（Tom Shugart）與華爾頓（TimothyWalton）共同撰寫的這份「混凝土天空：西太平洋空軍基地的強化」（Concrete Sky: Air Base Hardening inthe Western Pacific,暫譯），揭開中國不斷努力強化空軍基地網絡的基建韌性。

強化機堡由強化水泥與鋼筋構建，通常還有防爆門。中國用於加固機堡的水泥量若放在亞洲看，足以鋪一條從東京到首爾的公路。

至於能提供局部保護的非強化機堡，數量也已從1100 個增加到2300多個。

報導指出，中國目前各類機堡已有3000多個，足以容納和藏放絕大多數作戰飛機。

作者強調中國在加固機場方面，較美國及亞洲盟國相對溫吞的作法有天壤之別。這種差距代表在任何台海衝突中，解放軍癱瘓敵方機場所需彈藥將遠比對手所需來得少。

岩國航空基地（Marine Corps Air Station Iwakuni）可謂美軍陸戰隊在日本最重要的航空設施。報告表示，中國僅需10枚攜帶集束彈藥的飛彈就能摧毀岩國機地的機庫與燃料庫。

作者們指出，美國軍方對基地強化的投入不足，部分原因可能與1990-91年波灣戰爭的重大勝利有關。當年美軍的精準打擊武器展現驚人效果，成功摧毀伊拉克594個強化機堡中的375個，從而產生扭曲的認知－以為強化機堡容易被攻破，投資建造這樣的設施可能不值得。

然而報告強調，強化鋼筋與極為硬固的強化水泥，讓現代強化機堡的抗炸大幅增強。

為解決當前的失衡，報告建議重新關注基地強化，即使要犧牲到籌獲飛機款項也得做。作者們表示，5年內每年少買1架B-21戰略轟炸機，就可提供足夠資金在美國本土建造100個強化機堡；報告也建議由美國陸軍承擔空軍基地防衛之責。

作者們稱空軍基地防禦「可謂美國陸軍在印太地區的最重要任務」，建議美國陸軍將人員和資源從地面機動部隊轉為強化防砲部隊。

空軍 美國 陸軍

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