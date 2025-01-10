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勇鷹教練機遭質疑 飛行維持費高過三主力戰機

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
勇鷹教練機後勤費用被質疑高昂。圖／本報資料照
勇鷹教練機後勤費用被質疑高昂。圖／本報資料照

國造自製勇鷹（AJT）教練機目前正陸續交機給空軍，有立委發現，此型機的後勤飛行維持費用不但高於世界上其他同級教練機，甚至也高於我國三型現役主力戰機。要求空軍說明。

立法院外交及國防委員會審查2025年國防預算案時，包括民眾黨立委林憶君、國民黨立委徐巧芯、馬文君、陳永康等人提案指出，空軍辦理AJT勇鷹型機裝備零附件採購所需軍事裝備及設施預算編列28億6950萬4000元。依照空軍先前公布F-16、M-2000-5、IDF三型主力戰機每小時飛行維護成本依序為16萬元、25萬元及80萬元，而AJT採用無後燃器發動機，且無雷達等昂貴航電設備需維護，現階段亦無裝備對地、對空攻擊所需的設備，每小時飛行維護成本理應大幅低於三型主力戰機。

但提案指出，經查空軍2025年三型主力戰機裝備零附件採購所需軍事裝備及設施預算編列，依照各型機數量平均費用為F-16每架3521萬3000元、M2000-5每架3355萬5000元、IDF每架4940萬8000元，AJT以2025年度交付期程共45架計算，每架則高達6376萬6000元，不僅高於三型主力戰機，也遠高於世界其他相同定位的高級教練機。

提案針對空軍「後勤及通資業務」項下「軍事單位裝備零附件購製及保修」預算凍結1000萬元，要求空軍向立法院外交及國防委員會提出書面報告說明後，始得動支。

國防預算 戰機 空軍

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