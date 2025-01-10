見證長濱艦交船命名下水 卓揆：厚實我國海域巡防能量

行政院長卓榮泰10日前往高雄市出席「長濱艦交船、CG612命名下水、PP-10096及PP-3525交船聯合典禮」，並正式命名600噸級巡防艦CG612為「蘇澳艦」，未來可望厚實我國海域巡防能量，達成「捍衛海疆、保衛國土安全」目的。

卓榮泰指出，今天天氣雖然寒冷，卻是值得恭喜的大日子，所有海巡弟兄姐妹的內心一定充滿熱情、溫暖與鬥志，因為將有新的巡防艦艇加入海巡署艦隊分署行列，對所有海巡同仁而言，不啻為最大的鼓勵。

卓榮泰表示，臺灣四周臨海，是一個海洋國家，因此維持臺灣周邊海域及航道的穩定、安全與暢通，進一步捍衛國家安全、人民生命財產與工作安全，以及維繫國際經濟運輸的重要命脈，不僅是國家的責任，也是各位海巡同仁神聖的使命。有鑑於此，海洋委員會特別編列426億餘元，在107年至116年的10年期間，規劃建造141艘新式海巡艦艇，並陸續交付所有海巡弟兄姐妹的手中，成為執行保衛我國海疆的重要利器。

卓榮泰指出，今日交船的「長濱艦」，是一艘600噸級、非常強力的巡防艦，未來將擔負起相當重要的守護巡航工作；而甫命名為「蘇澳艦」的CG612艦艇，與「長濱艦」同為600噸級，可以說是「雙胞胎」。此外，今日還有PP-10096及PP-3525兩艘巡防艇將交船，其中PP-10096是海巡署建造最大型的新型100噸級巡防艇，而PP-3525則是海巡署速度最快的35噸級巡防艇。卓院長強調，每艘艦艇各具特色、各有功能，共同達成「捍衛海疆、保衛國土安全」的目的。

卓榮泰表示，海巡的執法原則是「保障國權、保護漁權」，平常維持海上治安，也保護漁民的生命財產安全。當發生海上事故時，海巡同仁第一時間出動救援；當執行海上緝毒行動時，海巡同仁化身為勇敢的反毒尖兵；當我國漁民在臺海周邊灰色地帶遭受侵擾時，海巡同仁不僅維護其作業安全，更在國家主權上，維護尊嚴。

卓榮泰說，春節假期即將到來，所有海巡同仁在春節期間仍須戮力從公，不能放下手頭的工作，因此他要特別感謝在春節期間留守的同仁們，他也會到各個地點去慰勉致意，表達政府及人民最高的感謝，希望海巡署繼續護衛海疆、保護人民，共同捍衛國家藍色國土，讓國人安心過新年。

卓榮泰也感謝海洋委員會巧思安排宜蘭縣蘇澳鎮岳明國中小學帆船隊參加今日典禮，並擔任「蘇澳艦」擲瓶儀式的嘉賓，非常具有在地傳承思維，也展現對海洋文化的尊重。卓榮泰說，該校帆船隊去（113）年7月5日從蘇澳港出發，耗時29天完成環島航行，航行路線還包括金門、馬祖、澎湖、小琉球、蘭嶼、綠島等離島地區。他原先規劃在7月5日出席啟航典禮，為大家加油打氣，但當日適逢立法院總質詢而無法前往，心中一直有些遺憾，不過今天終於圓夢，看到了許多帆船隊的年輕好手在現場。

卓榮泰進一步表示，在岳明國中小學帆船隊完成環島航行的壯舉後，該校黃建榮校長及帆船隊同學們也寄給他一組木製帆船模型，上面刻有「攜手共創 航向蔚藍」字樣，同時還附上13瓶來自臺灣各地不同海灘的海沙，他也將帆船模型和玻璃瓶擺放在行政院院長室座位的後方，希望有機會能邀請帆船隊同學們一同前來院長室欣賞這些珍藏的紀念品。

卓榮泰指出，他對於「蘇澳艦」充滿祝福、喜悅與期待，希望未來海巡兄弟姐妹勇敢乘風破浪探索海洋、守護海疆，也希望帆船隊同學們長大後，能夠向所有海巡大哥哥、大姐姐看齊，一同守護海洋自由與國家安全。

卓榮泰也感謝中信造船公司秉持負責任的態度，展現非常優異、嚴謹的造船工藝，持續協助政府推動「國艦國造」的重大國家工程，為我國海上防線打造最堅實的基礎，也為國內造船業帶來空前的蓬勃發展，讓整體造船產業鏈能夠迅速發展，提升國家在造船業上的實力。

卓榮泰強調，政府未來在守護藍色國土的陣線上，會持續加強相關人員的專業訓練，並提供更精良與高科技化的裝備，使臺灣能與國際民主夥伴國家緊密連結在一起，為國家主權、區域安全做出更大貢獻。

卓榮泰抵達後，首先聽取中信造船公司蔡展弘經理簡報，並於致詞結束後，主持CG612命名儀式，正式命名該艦艇為「蘇澳艦」。