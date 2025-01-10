海軍無人機飛百公里 遭質疑怎為射程150公里飛彈找目標？
海軍在新年度預算案中計畫採購陸用監偵型無人機，用來提供各型制海飛彈攻擊目標的搜索，但導控距離格規格僅要求須達100公里。這項採購被立委質疑，我三型主力制海飛彈都在近150公里或150公里以上，距100公里導控距離的無人機，無法配合任務需求。
立法院外交及國防委員會審查新年度國防預算時，民眾黨立委林憶君、國民黨立委徐巧芯等人提案指出，海軍司令部採購「陸用監偵型無人機」，預算編列3億120萬元。依照招標公告顯示，海軍「陸用型監偵無人機」導控距離為100公里以上，依照預算書陳述陸用監偵型無人機必要性為「利用無人機搜索並識別目標，提供各型制海飛彈車組目標情資，確保提供機動飛彈車發揚火力。」
但提案表示，未來我國機動反艦飛彈將由美國售我魚叉RGM-84L-4 Block II（U）、陸射雄風2型，以及陸射雄風3型三款反艦飛彈組成，其中陸射雄風2型射程為148公里、陸射雄風3型為150公里，RGM-84L則不低於150公里，未來增程型雄風3型射程更是高達400公里，若陸用型監偵無人機導控距離僅100公里，將大幅限制現有3款射程150公里陸基反艦飛彈性能，無論在搜索、識別、標定或攻擊後損害評估，都將因無人機導控距離不足而限制陸基反艦飛彈長射程的發揮。
提案要求，海軍司令部應清楚說明陸用型監偵無人機的作戰需求及其100公里導控距離的需求如何訂定，以及未來是否有提升導控距離的需求。
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