快訊

62票反對、51票贊成！ 政院「憲訴法覆議案」遭藍白封殺

8年研究案拿3億元 王鴻薇爆中山大學副教授淪「綠側翼」

加州大火失控！拜登兒子1.3億豪宅「燒得精光」 慘剩2根煙囪

海巡長濱艦交船、蘇澳艦命名 卓揆盼維護灰色地帶安全

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
海巡署600噸級長濱艦今天舉辦交船典禮。記者劉學聖／攝影
海巡署600噸級長濱艦今天舉辦交船典禮。記者劉學聖／攝影

行政院長卓榮泰今日出席海巡長濱艦交船下水典禮，並宣布第10艘600噸級巡防艦命名為「蘇澳艦」，還邀請宜蘭蘇澳岳明國小帆船隊員為新船擲瓶，卓榮泰表示，政府2018年起斥資400億元替海巡打造141艘新式艦艇，另外還有2艘巡防艇PP-10096、PP-3525也在今日交船，希望海巡弟兄搭上船艦在灰色地帶維護安全、捍衛國家主權、保障漁權。

海巡署艦隊分署今日舉辦「長濱艦交船、CG612命名下水、PP-10096、PP-3525交船聯合典禮」，包括行政院長卓榮泰、海委會主委管碧玲、中信造船廠總經理韓育霖、宜蘭蘇澳岳明國小帆船隊多名隊員出席，CG612正式命名為「蘇澳艦」，600噸級海巡艦最大特色為甲板面積大，速度達45節以上，蒲福風力耐受級數提升至9級，並增設高壓水砲、搭載自動扶正艇，可快速執行海上救生救難、越界漁船登檢及驅離等勤務，另配備1門鎮海火箭彈武器系統、1門（2管）20機砲遙控槍塔，預留平戰轉換管線等裝備，包括雄二、雄三飛彈發射基座。

卓榮泰表示，台灣身為海洋國家，保持周遭海域航道的安全、暢通是國家責任，也是海巡署的使命，不僅要保障人民安全，也維持國際經濟運輸管道，因此政府在2018年起計畫10年內投入400億預算，將建造141艘各式新式艦艇，長濱艦未來會擔負起重要巡防工作。

海巡署600噸級長濱艦今天舉辦交船典禮，船中段留有雄三飛彈發射箱滑軌，戰時可平戰轉換。記者劉學聖／攝影
海巡署600噸級長濱艦今天舉辦交船典禮，船中段留有雄三飛彈發射箱滑軌，戰時可平戰轉換。記者劉學聖／攝影
海巡署600噸級長濱艦今天舉辦交船典禮。記者劉學聖／攝影
海巡署600噸級長濱艦今天舉辦交船典禮。記者劉學聖／攝影
海巡署600噸級長濱艦今天舉辦交船典禮，船上配備中科院研發火箭彈。記者劉學聖／攝影
海巡署600噸級長濱艦今天舉辦交船典禮，船上配備中科院研發火箭彈。記者劉學聖／攝影
海巡署600噸級長濱艦今天舉辦交船典禮。記者劉學聖／攝影
海巡署600噸級長濱艦今天舉辦交船典禮。記者劉學聖／攝影
行政院長卓榮泰。記者劉學聖／攝影
行政院長卓榮泰。記者劉學聖／攝影
海巡署600噸級長濱艦今天舉辦交船典禮，行政院長卓榮泰（左）、海委會主委管碧玲（右）南下參加。記者劉學聖／攝影
海巡署600噸級長濱艦今天舉辦交船典禮，行政院長卓榮泰（左）、海委會主委管碧玲（右）南下參加。記者劉學聖／攝影
海巡署100噸級巡邏艇今天交船。記者劉學聖／攝影
海巡署100噸級巡邏艇今天交船。記者劉學聖／攝影
海巡署600噸級長濱艦今天舉辦交船典禮。記者劉學聖／攝影
海巡署600噸級長濱艦今天舉辦交船典禮。記者劉學聖／攝影
海巡署600噸級蘇澳艦今天舉辦下水典禮，請來宜蘭蘇澳岳明國小帆船隊為新船擲瓶。記者劉學聖／攝影
海巡署600噸級蘇澳艦今天舉辦下水典禮，請來宜蘭蘇澳岳明國小帆船隊為新船擲瓶。記者劉學聖／攝影
海委會主委管碧玲。記者劉學聖／攝影
海委會主委管碧玲。記者劉學聖／攝影

卓榮泰 海巡署 蘇澳

延伸閱讀

長濱艦交船 卓榮泰為第10艘600噸巡防艦命名「蘇澳艦」

憲訴法覆議案 傅崐萁：今天一定處理完成

藍白聯手提案 憲訴法覆議案立院確定今表決

批卓榮泰提覆議造成國家動盪 黃國昌：自認是太上皇？

相關新聞

勇鷹教練機遭質疑 飛行維持費高過三主力戰機

國造自製勇鷹（AJT）教練機目前正陸續交機給空軍，有立委發現，此型機的後勤飛行維持費用不但高於世界上其他同級教練機，甚至...

海軍無人機飛百公里 遭質疑怎為射程150公里飛彈找目標？

海軍在新年度預算案中計畫採購陸用監偵型無人機，用來提供各型制海飛彈攻擊目標的搜索，但導控距離格規格僅要求須達100公里。...

海巡長濱艦交船、蘇澳艦命名 卓揆盼維護灰色地帶安全

行政院長卓榮泰今日出席海巡長濱艦交船下水典禮，並宣布第10艘600噸級巡防艦命名為「蘇澳艦」，還邀請宜蘭蘇澳岳明國小帆船...

長濱艦交船 卓榮泰為第10艘600噸巡防艦命名「蘇澳艦」

行政院長卓榮泰今日出席海巡長濱艦交船下水典禮，並宣布台灣第10艘600噸級巡防艦將命名為「蘇澳艦」，卓榮泰表示，政府20...

美駐中大使：北京對台好戰犯下錯誤 應與賴總統對話

即將離任的美國駐中國大使伯恩斯指出，任內他一再對中國政府表示，採取如此好戰、試圖威脅台灣的做法是「錯誤」，北京應與台灣的...

4共機6共艦持續擾台 基隆西北方發現空飄氣球

國防部公布中共解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現4架次中共軍機、6艘共艦持續在台海周邊活動，同時在基隆西北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。