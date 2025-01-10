海巡長濱艦交船、蘇澳艦命名 卓揆盼維護灰色地帶安全
行政院長卓榮泰今日出席海巡長濱艦交船下水典禮，並宣布第10艘600噸級巡防艦命名為「蘇澳艦」，還邀請宜蘭蘇澳岳明國小帆船隊員為新船擲瓶，卓榮泰表示，政府2018年起斥資400億元替海巡打造141艘新式艦艇，另外還有2艘巡防艇PP-10096、PP-3525也在今日交船，希望海巡弟兄搭上船艦在灰色地帶維護安全、捍衛國家主權、保障漁權。
海巡署艦隊分署今日舉辦「長濱艦交船、CG612命名下水、PP-10096、PP-3525交船聯合典禮」，包括行政院長卓榮泰、海委會主委管碧玲、中信造船廠總經理韓育霖、宜蘭蘇澳岳明國小帆船隊多名隊員出席，CG612正式命名為「蘇澳艦」，600噸級海巡艦最大特色為甲板面積大，速度達45節以上，蒲福風力耐受級數提升至9級，並增設高壓水砲、搭載自動扶正艇，可快速執行海上救生救難、越界漁船登檢及驅離等勤務，另配備1門鎮海火箭彈武器系統、1門（2管）20機砲遙控槍塔，預留平戰轉換管線等裝備，包括雄二、雄三飛彈發射基座。
卓榮泰表示，台灣身為海洋國家，保持周遭海域航道的安全、暢通是國家責任，也是海巡署的使命，不僅要保障人民安全，也維持國際經濟運輸管道，因此政府在2018年起計畫10年內投入400億預算，將建造141艘各式新式艦艇，長濱艦未來會擔負起重要巡防工作。
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