長濱艦交船 卓榮泰為第10艘600噸巡防艦命名「蘇澳艦」

行政院長卓榮泰今日出席海巡長濱艦交船下水典禮，並宣布台灣第10艘600噸級巡防艦將命名為「蘇澳艦」，卓榮泰表示，政府2018年起斥資400億元替海巡打造141艘新式艦艇，另外還有2艘巡防艇PP-10096、PP-3525也在今日交船，盼海巡弟兄搭上船艦在灰色地帶維護安全、捍衛國家主權、保障漁權。

海巡署艦隊分署今日舉辦「長濱艦交船、CG612命名下水、PP-10096、PP-3525交船聯合典禮」，卓榮泰、海委會主委管碧玲、中信造船廠總經理韓育霖、宜蘭蘇澳岳明國小帆船隊多名隊員出席，CG612正式命名為「蘇澳艦」，卓榮泰為蘇澳艦頌命名詞和擲瓶下水，為興建中的巡防艦艇祈福，最後獲贈3艘艦船模。

600噸級海巡艦最大特色為甲板面積大，速度達45節以上，蒲福風力耐受級數提升至9級，並增設高壓水砲、搭載自動扶正艇，可快速執行海上救生救難、越界漁船登檢及驅離等勤務，另配備1門鎮海火箭彈武器系統、1門（2管）20機砲遙控槍塔，預留平戰轉換管線等裝備，包括雄二、雄三飛彈發射基座。

卓榮泰表示，台灣身為海洋國家，保持周遭海域航道的安全、暢通是國家責任，也是海巡署的使命，不僅要保障人民安全，也維持國際經濟運輸管道，因此政府在2018年起計畫10年內投入400億預算，將建造141艘各式新式艦艇，長濱艦未來會擔負起重要巡防工作，與今日命名下水的「蘇澳艦」其規模相同，是對雙胞胎。

卓榮泰說，今日是立法院覆議案表決，他本應出席說明，「也許是海洋之神贏過立法院，我不必出席，才能南下參加盛典」；PP-10096是國家自製最大巡防艇，PP-3525是最快巡防艇，全新「蘇澳艦」命名有其在地構想和傳承思維，表現國家本土思維、尊重海洋文化，期待登上船艦的海巡弟兄們都能探尋海洋、守護海疆。

「海巡執法原則是保障國權、保護漁權，感謝海巡艦艇捍衛國家藍色國土！」卓榮泰說，中信造船公司用嚴謹的工藝技術為國家完成國艦國造目標，讓國內造船業蓬勃發展，帶動造船產業鏈，同時感謝海巡弟兄們，平時維持海上治安和維護漁民工作權，守護國家海域和灰色地帶安全，救援海上事故、恪守反毒工作，「在灰色地帶維護安全，在國家主權上維護尊嚴，這是給海巡弟兄最大期許」。

管碧玲表示，最近一艘交船後成軍的連江艦才在海上執行短暫任務，盡力巡弋七美南淺海域驅離中國漁船，讓大進滿船隊該海域聯手豐收「白金」土魠，海委會負責守護台灣的三安四海，守護國安、治安、平安，去年海巡查獲毒品8.2噸、槍械60支、偷渡犯58人，驅離越界大陸船舶1600艘，救生救難達644人。