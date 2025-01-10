快訊

洛杉磯野火燒不停恐成新常態？科學家分析5大關鍵原因一次看

突當媽嚇壞！吳映潔親曝婚姻現況 證實和新成員「展開新生活」

整理包／換新鈔囉！時間、規定一次看 手機一掃速查最近提領據點

長濱艦交船 卓榮泰為第10艘600噸巡防艦命名「蘇澳艦」

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
行政院長卓榮泰今日出席第9艘600噸級巡防艦「長濱艦」交船下水典禮，並宣布第10艘600噸級巡防艦命名為「蘇澳艦」。記者劉學聖／攝影
行政院長卓榮泰今日出席第9艘600噸級巡防艦「長濱艦」交船下水典禮，並宣布第10艘600噸級巡防艦命名為「蘇澳艦」。記者劉學聖／攝影

行政院長卓榮泰今日出席海巡長濱艦交船下水典禮，並宣布台灣第10艘600噸級巡防艦將命名為「蘇澳艦」，卓榮泰表示，政府2018年起斥資400億元替海巡打造141艘新式艦艇，另外還有2艘巡防艇PP-10096、PP-3525也在今日交船，盼海巡弟兄搭上船艦在灰色地帶維護安全、捍衛國家主權、保障漁權。

海巡署艦隊分署今日舉辦「長濱艦交船、CG612命名下水、PP-10096、PP-3525交船聯合典禮」，卓榮泰、海委會主委管碧玲、中信造船廠總經理韓育霖、宜蘭蘇澳岳明國小帆船隊多名隊員出席，CG612正式命名為「蘇澳艦」，卓榮泰為蘇澳艦頌命名詞和擲瓶下水，為興建中的巡防艦艇祈福，最後獲贈3艘艦船模。

600噸級海巡艦最大特色為甲板面積大，速度達45節以上，蒲福風力耐受級數提升至9級，並增設高壓水砲、搭載自動扶正艇，可快速執行海上救生救難、越界漁船登檢及驅離等勤務，另配備1門鎮海火箭彈武器系統、1門（2管）20機砲遙控槍塔，預留平戰轉換管線等裝備，包括雄二、雄三飛彈發射基座。

卓榮泰表示，台灣身為海洋國家，保持周遭海域航道的安全、暢通是國家責任，也是海巡署的使命，不僅要保障人民安全，也維持國際經濟運輸管道，因此政府在2018年起計畫10年內投入400億預算，將建造141艘各式新式艦艇，長濱艦未來會擔負起重要巡防工作，與今日命名下水的「蘇澳艦」其規模相同，是對雙胞胎。 

卓榮泰說，今日是立法院覆議案表決，他本應出席說明，「也許是海洋之神贏過立法院，我不必出席，才能南下參加盛典」；PP-10096是國家自製最大巡防艇，PP-3525是最快巡防艇，全新「蘇澳艦」命名有其在地構想和傳承思維，表現國家本土思維、尊重海洋文化，期待登上船艦的海巡弟兄們都能探尋海洋、守護海疆。

「海巡執法原則是保障國權、保護漁權，感謝海巡艦艇捍衛國家藍色國土！」卓榮泰說，中信造船公司用嚴謹的工藝技術為國家完成國艦國造目標，讓國內造船業蓬勃發展，帶動造船產業鏈，同時感謝海巡弟兄們，平時維持海上治安和維護漁民工作權，守護國家海域和灰色地帶安全，救援海上事故、恪守反毒工作，「在灰色地帶維護安全，在國家主權上維護尊嚴，這是給海巡弟兄最大期許」。

管碧玲表示，最近一艘交船後成軍的連江艦才在海上執行短暫任務，盡力巡弋七美南淺海域驅離中國漁船，讓大進滿船隊該海域聯手豐收「白金」土魠，海委會負責守護台灣的三安四海，守護國安、治安、平安，去年海巡查獲毒品8.2噸、槍械60支、偷渡犯58人，驅離越界大陸船舶1600艘，救生救難達644人。

行政院長卓榮泰今日出席第9艘600噸級巡防艦「長濱艦」交船下水典禮，並宣布第10艘600噸級巡防艦命名為「蘇澳艦」。記者劉學聖／攝影
行政院長卓榮泰今日出席第9艘600噸級巡防艦「長濱艦」交船下水典禮，並宣布第10艘600噸級巡防艦命名為「蘇澳艦」。記者劉學聖／攝影
行政院長卓榮泰今日出席第9艘600噸級巡防艦「長濱艦」交船下水典禮，並宣布第10艘600噸級巡防艦命名為「蘇澳艦」。記者劉學聖／攝影
行政院長卓榮泰今日出席第9艘600噸級巡防艦「長濱艦」交船下水典禮，並宣布第10艘600噸級巡防艦命名為「蘇澳艦」。記者劉學聖／攝影
行政院長卓榮泰今日出席第9艘600噸級巡防艦「長濱艦」交船下水典禮，並宣布第10艘600噸級巡防艦命名為「蘇澳艦」。記者劉學聖／攝影
行政院長卓榮泰今日出席第9艘600噸級巡防艦「長濱艦」交船下水典禮，並宣布第10艘600噸級巡防艦命名為「蘇澳艦」。記者劉學聖／攝影
行政院長卓榮泰今日出席第9艘600噸級巡防艦「長濱艦」交船下水典禮，並宣布第10艘600噸級巡防艦命名為「蘇澳艦」。記者劉學聖／攝影
行政院長卓榮泰今日出席第9艘600噸級巡防艦「長濱艦」交船下水典禮，並宣布第10艘600噸級巡防艦命名為「蘇澳艦」。記者劉學聖／攝影
行政院長卓榮泰今日出席第9艘600噸級巡防艦「長濱艦」交船下水典禮，並宣布第10艘600噸級巡防艦命名為「蘇澳艦」。記者劉學聖／攝影
行政院長卓榮泰今日出席第9艘600噸級巡防艦「長濱艦」交船下水典禮，並宣布第10艘600噸級巡防艦命名為「蘇澳艦」。記者劉學聖／攝影

卓榮泰 海巡署

延伸閱讀

批卓榮泰提覆議造成國家動盪 黃國昌：自認是太上皇？

8年祭800億降低漏水率 卓揆要經濟部合理檢討水價

政院拍板電業法修正 81家再生能源售電業者受惠

覆議案若邀越俎代庖的卓揆報告 王鴻薇：會阻礙總預算審查

相關新聞

長濱艦交船 卓榮泰為第10艘600噸巡防艦命名「蘇澳艦」

行政院長卓榮泰今日出席海巡長濱艦交船下水典禮，並宣布台灣第10艘600噸級巡防艦將命名為「蘇澳艦」，卓榮泰表示，政府20...

美駐中大使：北京對台好戰犯下錯誤 應與賴總統對話

即將離任的美國駐中國大使伯恩斯指出，任內他一再對中國政府表示，採取如此好戰、試圖威脅台灣的做法是「錯誤」，北京應與台灣的...

4共機6共艦持續擾台 基隆西北方發現空飄氣球

國防部公布中共解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現4架次中共軍機、6艘共艦持續在台海周邊活動，同時在基隆西北...

台95%海纜在北部海域 學者籲強化韌性、成立友盟小多邊

海底電纜為重要水下關鍵基礎設施，具關鍵性、脆弱性。學者認為，雖然軍事應用多以無線電、衛星為主...

波音777-300變777-9？揭密民航機型號 非數字那麼簡單

如果能消化這篇文章，必定是鐵桿航迷。 資深記者程嘉文教你看懂民航機型號，不但看懂，還引導你由華航這次購買新一代777-9與空中巴士A350-1000，理解民航機市場競爭、市場趨勢。 民航機型號，像是同類商品的不同款式，機身有長有短，載客量有多有少，只要稍微改款，型號就變了。甚至某些不同款機型，有的是金包銀，銷量極佳，有的是無人青睞，打入冷宮。...

影／《軍情站》新潛水訓練中心深度僅13公尺 海軍：已能滿足所有訓練

海軍新造救難艦大武軍艦在去年10月交船後，今(9)日首度在媒體前公開操演。由海軍建案，台船承造的大武軍艦，排水量超過三千...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。