美駐中大使：北京對台好戰犯下錯誤 應與賴總統對話

即將離任的美國駐中國大使伯恩斯指出，任內他一再對中國政府表示，採取如此好戰、試圖威脅台灣的做法是「錯誤」，北京應與台灣的總統賴清德對話，但北京拒絕。

伯恩斯（Nicholas Burns）下週即將離任，也將辭去大使職位，繼任者為前聯邦參議員帕度（DavidPerdue）。帕度在去年12月初獲得總統當選人川普（Donald Trump）的任命，這項人事案必須經參議院通過。

美國「外交事務」（Foreign Affairs）雜誌今天播出編輯庫茨-菲蘭（Daniel Kurtz-Phelan）與伯恩斯的Podcast專訪。伯恩斯回顧他自2022年擔任駐中大使後，處理美中關係的方法。訪問中，他多次強調盟友對美國的重要性。

就台灣議題，伯恩斯說，出了北京，很少中國人會跟他討論台灣，話題多是圍繞在美國是否會發簽證給中國學生、投資或第二次世界大戰。然而在北京，中國領導階層不論在公開或私下的場合，每天都向他表明中國對台灣的戰略雄心。

伯恩斯說，美國對「一中政策」的立場非常一致，也一再告訴中國，採取如此好戰、或試圖威脅台灣的做法都是「錯誤」。美國非常積極地履行台灣關係法下的責任，堅持兩岸長期以來的分歧必須以和平方式解決的原則。

「我們挑戰中國，認為他們須以和平方式解決爭端。我們認為，中國政府應有更好的做法，與台灣當局對話，與賴清德總統對話，但他們拒絕這麼做。」

伯恩斯指出，美國在印太地區加強能力，應對任何可能的情況，這幾年可以看到，日本對台海議題的立場更積極、更清楚表態，菲律賓也是；另外，歐洲議會、法國國民議會有多名議員訪問台灣，對台灣表達出政治支持與人道援助。

他說，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）過去兩年也一再公開警告，台灣海峽如果被封鎖，將會對全球經濟造成非常嚴重的影響。

至於目前台海情勢是否比他剛上任時緊張，伯恩斯說，他同意美軍印太司令部司令帕帕羅（SamuelPaparo）曾在國會發表的說法：「我們必須每天都做好準備」，不能考慮5年、10年或15年後這樣的時間表。

伯恩斯也提到，美國官員包括布林肯、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與他在內，都曾多次告誡中國，中國在南海的作為不應跨越紅線，根據美國與菲律賓的共同防禦協議，美國有協防菲律賓的義務。

伯恩斯說，他從24歲在國務院擔任實習生至今，從事外交工作已經45年。期間他學到的根本教訓是，「我們（美國）擁有強大的實力」，但很大的程度上，尤其在印太地區，「我們的力量來自於我們的同盟關係。是日本、韓國、菲律賓、泰國、澳大利亞，我們在這裡的條約盟國，擴展了美國的力量。」

他說，美國如果要能在美、中競爭中勝出，就必須與美國的盟友保持緊密關係，「不能拋棄我們的盟友」，不能公開批評或羞辱他們，也不能公開挑戰他們的邊界和國家主權，「我認為這是美國外交政策的重要議題」。

伯恩斯的談話，似在回應川普近期說要買下格陵蘭、控制巴拿馬運河等主張。不過，伯恩斯不願多談川普上台後的美中關係，僅說，應該給川普時間。他也說，美國對中國政策有大致的共識，他希望帕度任內順利。

伯恩斯說，他剛上任時，面對中國在東海、南海非法建立基地，及大量搶走美國的製造業工作機會，「原本準備採取強硬立場，但現在離開中國時，我的焦點是競爭。」他的工作有8成集中在競爭的面向，2成是交流。中國意在印太地區超越美國，美國不能讓這種狀況發生，但完全不與中國合作也是不利的，美國必須與中國和平共處。