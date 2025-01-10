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4共機6共艦持續擾台 基隆西北方發現空飄氣球

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部統計，從昨天到今天清晨6點為止，共計偵獲共機4架次、共艦6艘持續在台海周邊活動。圖／國防部提供
國防部統計，從昨天到今天清晨6點為止，共計偵獲共機4架次、共艦6艘持續在台海周邊活動。圖／國防部提供

國防部公布中共解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現4架次中共軍機、6艘共艦持續在台海周邊活動，同時在基隆西北方又發現有中共空飄氣球現蹤。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部統計，從昨（9）日清晨到今（10）日清晨6時為止，共計偵獲共機4架次、共艦6艘持續在台海周邊活動，其中3架次共機曾跨越海峽中線進入西南空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午9時30分到10時35分為止，發現中共戰機1架在台海中線南段活動。

西南空域方面，從昨天下午3時45分至今天凌晨0時30分，也曾發現中共戰鬥機、輔戰機3架次進入我西南空域，在我方西南空域活動並繞經台灣南端在巴士海峽一帶徘徊。

另外，軍方也公布昨天上午8時10分到9時20分，在基隆西北方73浬處發現中共空飄氣球活動，高度約3萬呎，往西北方向移動到我防空識別區邊緣消失蹤影。

中共 共機擾台 台海 國防部

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