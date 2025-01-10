4共機6共艦持續擾台 基隆西北方發現空飄氣球
國防部公布中共解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現4架次中共軍機、6艘共艦持續在台海周邊活動，同時在基隆西北方又發現有中共空飄氣球現蹤。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。
國防部統計，從昨（9）日清晨到今（10）日清晨6時為止，共計偵獲共機4架次、共艦6艘持續在台海周邊活動，其中3架次共機曾跨越海峽中線進入西南空域活動。
根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午9時30分到10時35分為止，發現中共戰機1架在台海中線南段活動。
西南空域方面，從昨天下午3時45分至今天凌晨0時30分，也曾發現中共戰鬥機、輔戰機3架次進入我西南空域，在我方西南空域活動並繞經台灣南端在巴士海峽一帶徘徊。
另外，軍方也公布昨天上午8時10分到9時20分，在基隆西北方73浬處發現中共空飄氣球活動，高度約3萬呎，往西北方向移動到我防空識別區邊緣消失蹤影。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言