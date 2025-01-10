台95%海纜在北部海域 學者籲強化韌性、成立友盟小多邊

海底電纜為重要水下關鍵基礎設施，具關鍵性、脆弱性。學者認為，雖然軍事應用多以無線電、衛星為主，但海纜攸關社會經濟發展，無論平戰時或灰色地帶，應強化監控並建立友盟小多邊強化韌性，維護國家安全。

具中國背景的喀麥隆籍SHUNXIN39貨輪，3日疑似破壞野柳東北方海域的海底電纜；無獨有偶，另一艘載有俄羅斯石油的油輪去年12月26日疑在波羅的海破壞5根海底電纜，事後船隻遭芬蘭查扣，海關認為油輪屬俄羅斯的「影子船隊」。

破壞海纜以下錨「拖帶」為主 還能以機器人竊取資訊

前海軍艦隊戰隊長、國防安全研究院學者江炘杓指出，海纜位置為公開訊息，目的是讓船隻遠避、避免破壞，因此損害海纜的方式，都是先以船隻下錨於公開座標附近的海床，以「拖帶」方式勾取並破壞。

國防院學者蘇紫雲補充，由於冷戰時期的訊息傳輸較為單一，當時就已出現破壞海纜作為切斷通訊的手段；時至今日，除使用船錨外，還可能派遣水下機器人，破壞、監聽竊取光纖中的重要資訊，美國海軍退役上將史塔伏瑞迪斯（James Stavridis）2019年就曾提及，俄羅斯與中國具備這項能力，外界不可不慎。

台灣95%海底電纜聚集北部海域 具關鍵性

國防部智庫、國防安全研究院學者楊一逵撰文指出，海底電纜的關鍵性與脆弱性將使其成為潛在區域進犯者優先選擇攻擊的目標。

關鍵性方面，楊一逵表示，全球目前共有600條海底電纜，提供國際網路寬頻連接、數據傳輸、金融交易、電話通訊等99%跨國資訊傳遞服務，其中也包含國防相關的情監偵敏感數據，隨各種串流平台與雲端運算的崛起，未來海底電纜的需求及重要性只增不減。

以台灣來說，楊一逵指出，高達95%網路與通訊數據是透過分布於頭城、淡水、八里、枋山及金門等5地的14條海底電纜接收與傳輸。在電纜與備援系統的密集度上，又以淡水與頭城的海纜登陸站為主要匯集點。因此，喀麥隆籍SHUNXIN39貨輪在台灣北方海域來回穿梭行為確實引人疑竇。

脆弱性方面，楊一逵表示，這些承載大量通訊數據的水下關鍵基礎設施不僅缺乏保護，且因廣大複雜的水文環境，多環節的通訊中繼節點，導致難以即時追蹤與現場勘查。對比同樣扮演數據傳輸載台的衛星、地面中繼站、資料中心或行動通訊基地台，破壞海底電纜可能更為容易與隱諱。

楊一逵說，鑒於受影響的民間電信服務業者多半在破壞已造成後才會被動進行查驗，即便可以找出電纜斷裂時位於該地點的船舶，但在缺乏直接證據下，難以證明其行為，更遑論釐清其動機。

船隻監控緩不濟急 學者籲成立海巡航空隊

熟悉中共軍事的淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑指出，海纜的概念是與周邊國家進行「串聯」的機制，因此單一海纜被破壞，不致造成通訊中斷；但若為中國蓄意破壞，恐肇生國際問題，同時也顯現備援機制重要性，這也是當前政府一再強調的韌性，包括衛星、低軌衛星等備援手段。

至於應處方式，林穎佑認為，台灣是否有足夠的船艦能夠及時應對不法或航跡詭異的船舶，就算有，前往目標區的速度恐怕也緩不濟急。他建議政府應該正視此問題，並成立海巡「航空隊」，透過無人機、旋翼機甚至定翼機的方式在空監控。

已退役的前空軍飛彈預警中心指管長周宇平上校指出，海巡、海軍雷達應「高低配」監偵，若發現軌跡可疑的船隻應立即發布警報並監控，除了由海巡艇前往應對外，也可派遣內政部空勤總隊前往支援；但鑑於能量問題，海巡署應成立航空隊，藉由與空軍基地共享資源，或自行設置基地方式，較能有效遂行監控任務，但海上氣候不穩定因素大，若以無人機監控，應慎選無人機款式與性能。

協同友盟建立「小多邊」 強化海纜韌性

楊一逵認為，印太區域理念國應針對海纜與海底管線等水下關鍵基礎設施，建立「小多邊」（Minilateral）「韌性」機制，強化水下關鍵基礎設施（特別需針對海纜）後勤供應鏈合作與鋪設、維護能力，擴大水下領域覺知（Underwater DomainAwareness）夥伴關係。

他也提到，澳洲外交部長黃英賢去年12月時曾公開感謝台灣、美國、日本、紐西蘭與澳洲共同推動吐瓦魯海底電纜工程，凸顯台灣在通訊基礎建設與數位科技供應鏈上的實力與貢獻；另外，澳洲在「四方安全對話」（QUAD）框架下於去年7月揭牌的「海纜連結及韌性中心」，預計未來將在印太海纜韌性中承擔重任，而台灣座落於印太海底電纜通訊的重要節點與中國解放軍進入太平洋要道的關鍵位置，勢必不會缺席。

蘇紫雲指出，國際間的國際電報海纜保護公約、日內瓦公海公約、國際海洋法公約均明文提及電纜的相關內容，台灣也可適時訴諸國際法，讓相關惡意作為被正視、防範及嚇阻。

他說，切斷海纜也是遂行心理戰，營造出「海纜全毀台灣將與世隔絕」的認知；但事實上，若海纜被破壞，因為台灣基礎設施算完善，藉地下光纜、基地台等設施，台灣還是擁有內部網路（Intranet），並藉由衛星等多重備援手段可確保一定程度通信。