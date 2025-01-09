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影／《軍情站》新潛水訓練中心深度僅13公尺 海軍：已能滿足所有訓練

聯合報／ 記者徐宇威 高雄市即時報導
海軍在春節加強戰備操演中，向媒體展示最新救難戰力大武軍艦。 記者 徐宇威 ／攝影
海軍在春節加強戰備操演中，向媒體展示最新救難戰力大武軍艦。 記者 徐宇威 ／攝影

海軍新造救難艦大武軍艦在去年10月交船後，今(9)日首度在媒體前公開操演。由海軍建案，台船承造的大武軍艦，排水量超過三千噸，相比海軍其他現役老舊的「大」字號船，具備更大的艦體，更高度的自動化與拖帶能力，提供更好的後勤與緊急支援的能量。不過大武軍艦雖然名為新式救難艦，也配有ROV水下操作載具，不過仍不具備潛艦救難能量。海軍表示，潛艦救難艦已在進行建案，未來潛艦救難艦將會是優先籌獲的裝備項目。

救難艦的成軍也需同時搭配更進步的水下作業能量，海軍今日也展示去年11月底才啟用的潛水訓練中心，深水池長30公尺、寬15公尺、深13公尺，容積為目前公部門最大。但深度僅達台中民間企業所設深水池21公尺水深的一半，在部分深海緊急科目的訓練上，是否會因此而侷限？海軍水下作業大隊長陳志信受訪時表示，新的深水池等同美國海軍潛水救難學校深水池的深度，已能滿足所有訓練需求，水池挖得更深並非會有更好訓練效果的提升。

海軍 潛艦 軍艦

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