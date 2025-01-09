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海軍春節戰備 飛彈快艇五級風浪演練攻擊敵艦

聯合報／ 記者李人岳／高雄即時報導
海軍春節加強戰備操演，由「光華六號」飛彈快艇及沱江級飛彈巡邏艦，四到五級風浪下執行緊急出港、戰術機動並模擬發射雄二飛彈攻擊敵艦。記者陳正興／攝影
海軍春節加強戰備操演，由「光華六號」飛彈快艇及沱江級飛彈巡邏艦，四到五級風浪下執行緊急出港、戰術機動並模擬發射雄二飛彈攻擊敵艦。記者陳正興／攝影

國軍春節前夕執行加強戰備操演，今天邀請媒體實際登上「光華六號」飛彈快艇及沱江級飛彈巡邏艦，實際體驗四到五級風浪下的海上航行，模擬發動攻擊戰術；海軍新近交船的大武號救難艦，也展現原地轉向及吊放潛水鐘等性能。

根據海軍的想定，海軍接獲敵情後，一方面下令濱海打擊群所屬機動飛彈車出動進行機動部署，同時4艘光六快艇，在兩艘沱江級飛彈巡邏艦626萬江艦、621旭江艦領隊下，執行緊急出港、戰術機動任務，並且在模擬發射雄二飛彈攻擊敵艦後，緊急回港執行再整補。

冷氣團接近台灣前夕，雖然高雄地區天氣晴朗，不過海上已出現四至五級風浪，飛彈快艇及巡邏艦以30節航速衝往左高外海12浬的操演區，航行過程中不時因湧浪顛簸，也凸顯131艦隊輕快兵力第一線官兵執行任務的辛苦。192艦隊長陳明峯少將表示，面對中共不間斷的灰色地帶襲擾，國軍會持續強化平戰結合訓練，展現海軍官兵戰備整備的決心。

同時，海軍192艦隊於去年10月甫交艦、仍在成軍訓練階段的新式救難艦大武艦也展現消防水砲射水、原地轉向及吊放潛水鐘等性能，陳明峯指出，大武艦的機動力高、拖帶能力強，可以拖帶10萬噸級的遇難船隻，同時艦上配置潛水鐘和潛水人員，只要受命就可直接出港執行任務。

海軍水下作業大隊也在新近落成的水星營區潛水訓練中心，在深達水下40呎（約13公尺）的救難訓練池中演練潛水鐘及浮力袋等救難裝備進行難船浮揚操演，並且實施水中電銲、切割等演練。

海軍水下作業大隊新落成的水星營區潛水訓練中心，可在深達水下40呎(約13公尺)的救難訓練池中，以潛水鐘及浮力袋等救難裝備進行難船浮揚操演。記者陳正興／攝影
海軍水下作業大隊新落成的水星營區潛水訓練中心，可在深達水下40呎(約13公尺)的救難訓練池中，以潛水鐘及浮力袋等救難裝備進行難船浮揚操演。記者陳正興／攝影
海軍於去年10月交船的新式救難艦大武艦，展現原地轉向及吊放潛水鐘等性能。記者陳正興／攝影
海軍於去年10月交船的新式救難艦大武艦，展現原地轉向及吊放潛水鐘等性能。記者陳正興／攝影
海軍春節加強戰備操演，由「光華六號」飛彈快艇及沱江級飛彈巡邏艦，四到五級風浪下執行緊急出港、戰術機動並模擬發射雄二飛彈攻擊敵艦。記者李人岳／攝影
海軍春節加強戰備操演，由「光華六號」飛彈快艇及沱江級飛彈巡邏艦，四到五級風浪下執行緊急出港、戰術機動並模擬發射雄二飛彈攻擊敵艦。記者李人岳／攝影
海軍春節加強戰備操演，由「光華六號」飛彈快艇及沱江級飛彈巡邏艦，四到五級風浪下執行緊急出港、戰術機動並模擬發射雄二飛彈攻擊敵艦。記者陳正興／攝影
海軍春節加強戰備操演，由「光華六號」飛彈快艇及沱江級飛彈巡邏艦，四到五級風浪下執行緊急出港、戰術機動並模擬發射雄二飛彈攻擊敵艦。記者陳正興／攝影

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