5架次共機及2枚空飄氣球擾台 國軍嚴密監控

1978年12月16日美國宣布1979年1月1日起將與北京關係正常化，與台北斷交，隨後美國指派副國務卿克里斯多福到台北協商斷交後的相關事宜，克里斯多福在台北遭遇激烈群眾抗議示威，這起抗議活動從何而來？國史館出版當時的外交部次長楊西崑訪談錄，楊西崑在書中點名宋美齡及當時同為外交部次長的錢復，但根據錢復回憶錄，楊西崑認為錢復是官邸夫人派的說法，可能是片面之見。 資深記者高凌雲爬梳史料，為讀者回顧這段歷史……

2025-01-09 07:30