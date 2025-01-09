5架次共機及2枚空飄氣球擾台 國軍嚴密監控
國防部今天表示，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，5架次共機越中線擾北部、西南空域；另外，也同步在基隆西北方、屏東西北方偵獲2枚中共空飄氣球，國軍對此嚴密監控與應處。
國防部上午發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲11架次共機（其中5架次逾越台灣海峽中線進入北部、西南空域）及共艦9艘，持續在台海周邊活動。
國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。
另外，軍方也披露2枚中共空飄氣球動態。第1枚於昨天上午7時48分在屏東西北方51浬偵獲、高度3萬4000呎，於同日上午9時18分消失；第2枚於昨天晚上10時58分在基隆西北方91浬偵獲、高度3萬呎，於今天凌晨0時30分消失。
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