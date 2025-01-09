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顧立雄稱對美軍購拖2B反裝甲飛彈去年底交貨 現在影子也沒

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部長顧立雄（中）。圖/本報資料照
國防部長顧立雄（中）。圖/本報資料照

國防部長顧立雄去（2024）年6月允諾我對美軍購的1700枚拖式2B RF裝甲飛彈，去年底可望全部到貨。但據了解，目前飛彈尚未抵台。

對此，陸軍司令部今天表示，陸軍向美採購1700枚拖式2B型飛彈已全數產製完畢，目前均依計畫節點配合航班管制執行，進度正常。

立法院外交及國防委員會審議2025年國防預算案時，立委曾提案有詳細討論表示，國防部陸軍司令部於2017年5月4日經國防部核定辦理「高效能反裝甲飛彈」計畫，以軍購方式向美方政府籌購改良式目標系統100套、TOW-2B RF飛彈1700枚、悍馬車100輛及附屬裝備等，總經費118億1516萬4000元，原辦理期程2018至2025年度。

但依2025年度國防部所屬單位預算書資料，此案2022及2023年度合計應籌獲改良式目標獲得系統系統76套、TOW2B RF 飛彈460枚及悍馬車76輛，但依國防部陸軍司令部提供截至2024年6月底辦理進度，除悍馬車已全數籌獲外，改良式目標獲得系統僅交運52套，仍有24套尚未籌獲；TOW-2B RF飛彈首批460枚飛彈雖已於2023年11月完成產製，但出廠測試時發現瑕疵後，合約商又於2024年6月完成解決方案，預劃延至2024年12月完成交運。

國民黨立委陳永康等人也提案指出，2025年度國防預算案中「高效能反裝甲飛彈」預算編列22億2748萬4000元，高效能反裝甲飛彈原規劃應於2022及2023年度籌獲的分年項量，部分截至2024年度仍尚未籌獲，分年籌獲項量存有交運進度延宕情事，因此針對這項預算凍結500萬元，待國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告後，始得動支。

我國對美軍購1700枚拖式2B飛彈、100套發射系統，原訂2022年開始交貨台灣，但至去年6月間仍「零籌獲」，國防部長顧立雄當時在立法院答詢表示，該型彈剛開始出廠時，經美國陸軍測評未通過，但目前已通過測評，預計2024年底前全數交貨。

但據了解，美方至今（2025年1月9日）尚未將飛彈運交台灣。

國防部 陸軍 飛彈

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