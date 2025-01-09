【重磅快評】這麼遜，真的也能當匪諜？

鏡週刊獨家報導，台中高分檢去年底起訴現任「復康聯盟黨」主席屈宏義等7名退伍軍官，原因是他們涉嫌接受中共收買，在台發展組織，並且刺探軍情、建立內應武裝力量。消息一出，內政部表示，將要註銷復康聯盟黨的政黨登記；民進黨立委陳冠廷也隨即指出，將提案將退伍軍人違反國安法三審定讞停發退除給與的規定，改為一審有罪就停止。

中共持續對台實施諜報行為，國軍自然是重點滲透對象，多年來確實也偵破不少退伍軍人捲入共諜案件。如此行為確實如國防部所云，軍人效忠國家的天職不因退伍而消失，絕對應該譴責。我方情治機關查獲在台共諜網絡，自然是一大成就，問題是依據週刊報導，甘願擔任共諜的屈某等人，乃至意圖吸收他們展開情蒐與布建的中共情報組織，其外行與低能的程度，實在是匪夷所思。

依據週刊報導，屈宏義長期在對岸經商，與「深圳市新四軍研究會」的「首長」張昌國結識，該研究會承諾提供資金，請屈回台規劃和布建發展組織，伺機刺探並收集台灣軍事及政治情報，作為武力侵台的內應，屈允諾為其效力後，便頻繁與張聯繫。他先在朋友間成立「復康聯盟」，去年登記為復康聯盟黨，並且派出老演員劉尚謙（本名劉睿宸）等3人，登記今年初的區域立委選舉。

報導還指出，屈宏義提出「中華統一作戰行動指導綱要」等多項行動概要，其規劃行動三部曲，首先在台發展組織、成立政黨，再來介入參選，透過民代管道發聲、滲透，最重要部分就是建立內應武裝力量，以狙殺為目標的「武裝組織」。

事實上，1963年出生的屈宏義，陸軍官校畢業，30歲由陸戰隊上尉補給官職務退伍。2002年初，他參加台中市第三選區議員選舉，因此被國民黨停權，結果只得到311票，不到最低票當選者的一成，倒數第二高票也是其得票四倍以上。同年他又在台中參選里長，再度鎩羽。去年復康聯盟黨推出的候選人，自然也都距離當選有很大距離。

依時代背景，那一輩的軍校畢業生，很少有人30歲就退伍，不難推知屈某的部隊發展顯然頗不得意，可能本身無心留在軍中。與其同齡的軍校同學，除非升到上將，否則都已經超過退伍年齡。而從檢方查獲起訴的人員看來，顯然這個「共諜團夥」，根本沒能夠打入現役官兵圈子。至於復康聯盟黨，即使唯一具知名度的候選人劉尚謙，也只得到2689票、1.35%。若說這種實力，要想打入台灣政壇，發揮滲透效果，恐怕難如登天。

然而，按照檢方偵辦結果，或者至少「鏡檢」所披露，屈某等人所肩負的任務，卻是既寬又廣：包括組黨等公開活動，以及私下設法串連現役與退役軍人建立組織，不僅對國軍數處營區與美國在台協會AIT進行測繪，甚至還要建立「狙殺組」。

站在中共角度，為了在一旦侵台時遂行目的，上述行為當然都要進行。問題是如此大量重要任務，怎會全部交給一個退伍多年、在島內全無影響力的台商？尤其包括在台灣建立狙殺小組，更是離譜：一旦開戰，共軍的確極可能對台灣的重要設施與人物實施斬首作戰，但這種突擊行動是高度專業，對體力與戰技的要求都極嚴格，如何會交給一群年已六旬的老頭？

至於聽起來比較合理的刺探情資，目前為止的成績，只有AIT與四處軍事基地的經緯度、射擊範圍等位置：這些東西哪一項不是上網就可查到的公開資訊？至於「深圳市新四軍研究會」，只是大陸「老幹部經濟」下，遍布全國的休閒聯誼組織之一，其幹部確實可能是中共情治系統外圍人士，然而最後真正吸收屈某等人，出錢資助其行動的，必然是背後的情報單位。但從週刊所揭露案情看來，似乎我方根本不知道敵人的身分。

過去我方破獲過不少共諜案，雖然逮捕在海外操控的中共「上線」情報官員的機會不大，但曝光的相關案情，都能夠符合情報戰領域運作的常態：中共對變節者提供的利誘（與威脅），必然與當事人的價值成正比；情報作業最強調安全，每個「下線」的運用對象，任務盡量單純，絕不會同時擔負不同領域的工作。然而從五年前在澳洲的王立強案以來，近年多次出現自稱共諜或被政府宣稱為共諜，但其行徑完全違反情報作業規律的例子。

或許這代表，中共情報部門愈變愈笨，愈來愈無力滲透台灣。在山窮水盡的業績壓力之下，只好撿到籃裡都是菜，即使是不上道的人士與不上道的招式，也要進行投資。

答案當真是如此美好嗎？