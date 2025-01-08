特戰部士官長夜勤值安官卻摸魚去聊天 遭汰除判拘

陸軍特種作戰指揮部本部連鄭姓士官，2022年10月間某晚10至12點執行安全士官衛哨勤務，值勤時卻溜去寢室找上兵聊天，直到翌日0點8分才回安全士官桌交接；桃園地院依擅離勤務所在地罪判拘20日，得易科罰金2萬元，緩刑2年支付公庫2萬元，可上訴。

判決指出，原為職業軍人的鄭男自2022年10月1日至同年11月16日，在桃園龍潭區的陸軍特種作戰指揮部本部連擔任士官督導長，同年10月21日晚間10點起奉命在武漢營區執行安全士官衛哨勤務2小時。

鄭明知值勤安官須負責單位安全、械彈清點管制、清查就寢人數、注意可疑人物、接聽戰情電話、反映緊急事故及督導內衛兵值勤等任務，未獲奉准不可擅離應值勤所在地，竟於當晚10點20分至12點值勤期間，擅離安全士官桌，前往本部連104大樓某寢室，找前一班剛下安全衛兵哨的林姓上兵聊天，直到10月22日0點8分才返回安全士官桌辦理交接。

鄭於憲詢及檢方偵查中，矢口否認犯行，並以「我於當晚10至12點期間，曾與羅姓安全士官一起巡查，有待在1間寢室比較久，約10至15分鐘，值勤時一直在走動巡查云云」來辯稱；直到法院去年10月21日進行準備程序庭才坦承犯行。

憲兵隊分別約談當晚擔任9至11點及11至翌日1點安全衛兵的郭姓、周姓士兵、羅姓及張姓安官，郭表示自當晚10點50分下哨止沒看到鄭待在安全士官桌；周說上哨期間，鄭姓安官並未實施督導；羅說，安全士官除巡查、上廁所時都要在安官桌，巡查30分鐘內可完成，當晚他獨自實施查鋪；接22日0至2點安官的張說，22日0點10分才看到鄭從中央樓梯走下來要交接。

法官審酌，被告鄭男無犯罪紀錄，案發時為現役軍人，案發後2023年9月1日退伍，明知擔任警戒職務時未獲奉准不得擅離職守，竟仍任意離去勤務所在地，所為足以影響軍隊紀律及單位人員安全，在審理過程中認罪的犯後態度，評量他犯罪動機、目的、手段、擅離職守時間長短、幸未發生實際危害，自陳高中畢業，案發時為職業軍人、目前從事倉儲業、月收入約3萬多元、需扶養配偶及2名未成年子女的家庭經濟狀況等情，量處適當之刑，諭知易科罰金。