監委：國軍營區光電案場用中製設備 查驗疏失應檢討

監察委員賴鼎銘、葉宜津、蕭自佑今天透過新聞稿指出，國防部陸軍蘭指部紅柴林營區廠商設置的光電案場，有違約使用中國製設備情事，蘭指部等有關單位未能依約確實查驗，有疏失應檢討。

監察院財政及經濟、外交及國防委員會聯席會議今天審議通過賴鼎銘、葉宜津、蕭自佑所提「變流器風險案」調查報告。監委會後透過新聞稿表示，台灣太陽光電設備多數變流器及監視單元未經資安檢測或驗證，存在被駭客攻擊的風險，也有採用中國大陸製造變流器、資料擷取器、路由器等情事，可能對穩定供電構成威脅，主管機關需採取適當資安防護作為。

監委說，大部分台灣民間光電案場未通過資安驗證，加上中國大陸製造變流器以價格優勢搶占市場，並大量使用於光電案場中，主管機關應加強電力關鍵基礎設施資安防護，避免駭客攻擊。

監委指出，台電公司建置配電級再生能源管理系統，蒐集再生能源即時發電資訊，並推估其餘案場系統的發電資訊，供中央調度中心分析運用，不過系統的資通安全責任等級僅列C級，且大部分民間案場未取得「太陽光電變流器」資安驗證，經濟部應加強並輔導民間光電案場合規，以確保電力系統穩定。

此外，國防部陸軍蘭指部紅柴林營區去年被指廠商設置的光電案場，有違約使用中國製設備情形。監委調查後指出，此案契約書明定不允許使用中國大陸地區產品，但在完工併聯後遭舉報廠商違約使用中國大陸製造設備，國防部清查簽約廠商確有使用中國大陸製造變流器、路由器及資料擷取器情事。

監委說，類似情形並非偶一案件，蘭指部等有關單位未能依約確實查驗，核有疏失。