川普返白宮 余茂春：拉高國防預算台美互利

哈德遜研究所中國中心主任余茂春今天表示，美國希望盟友提高國防經費，可與美國安全機制有更好的配合，台灣購買美國尖端武器自我防衛，符合過往一貫政策也是彼此互利的。

台灣教授協會今天下午在台灣基督長老教會濟南教會大禮拜堂舉辦「從台海區域安全及戰略合作看川普總統第二任期的美台關係與回應」講座，余茂春應邀前往演說，他在會前受訪作出上述表示。

余茂春表示，每個國家的國防應基於自我防衛需求，美國希望盟友能夠提高國防經費，可以與美國安全機制有更多配合，美國是維護世界和平與安全的重要國家，不過不可能把全世界所有國家的安全和防務都包起來。

他說，關於候任總統川普（Donald Trump）提到「台灣要增加保護費」的說法，這個不是特別非分的想法，因為美軍在台灣沒有駐軍，所以所謂的「保護費」不像日本、韓國或者北約國家那麼地突出。

「我想這個是互利的」，余茂春強調，台灣利用國防經費購買美國尖端武器用於自我防衛，這是完全符合一貫的政策，也符合美國的法律，台灣關係法裡面有提到這個部分，說得非常清楚的。

川普重返白宮後的對中態度？余茂春回應，對於中國的態度會不會強硬，實際上很大因素取決於中共行為，如果中共與世界秩序更加地不合拍，對於世界現存體制破壞程度更加地厲害，任何民主國家的對中政策都會更強硬，美國當然也不例外。

川普開啟第二任期後，美國國務卿是否有可能訪台？余茂春提到，川普第一任期通過台灣旅行法（Taiwan Travel Act），允許美國、台灣政府各個級別官員可以互訪，國務卿當然不會被排斥在外，具體時機、需求、情況還不知道，不過至少有法理基礎。

川普今天表示，不排除動用武力收回巴拿馬運河及格陵蘭的控制權，這攸關美國國家安全。

余茂春表示，關於方法的問題，不加以評論；不過中國控制一些全球關鍵戰略要地，這是不爭的事實，這對於美國的國家戰略、全球和平與安全都有影響，美國採取相應對策也是合情合理的，「我想川普（候任）總統不排除任何可能性，有他的考慮」。

野柳東北方海域海底電纜3日遭1艘喀麥隆籍貨輪損壞，不排除與中國有關。余茂春認為，中國船隻損壞他國海底電纜案例在北歐等地方也有發生過，不過尚未完全證實是否為刻意行動；倘若真的是有意破壞，可視其是北京全球戰略一部份，不僅僅是攻台戰略之一。