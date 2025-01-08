【重磅快評】王定宇「破例」團購軍服 問題出在那裡？

藍委徐巧芯「指控」綠委王定宇私改海軍軍服，並開放黨團成員團購，事後傳出王不滿黨團總召柯建銘辦公室訊息外流，不僅和柯爭執，還嗆說要退出黨團運作。王定宇承認團購軍服，但辯稱「設計不同、全部自費」，自認沒問題。不過，王定宇口中的沒問題其實問題不少，最大的問題是特權與觀瞻，否則他也不必強調有意購買者「靜靜至後方套量」了。

徐巧芯日前爆料，王定宇找來製作海軍軍服的廠商，把外面買不到的海軍軍服去識別化，並將標籤「ROC Navy」改為「Team Taiwan DPP」，宣稱是「破例開放一次」，要民進黨團成員「靜靜至後方套量」；王定宇回應指徐巧芯荒謬可笑，連自費向民間廠商買衣服都要無事生非。

王定宇還說，因為前總統蔡英文的海軍風衣外套大受歡迎，坊間很多仿冒，因此特別找原廠廠商去掉軍服一些特徵，甚至Logo改為DPP、Team Taiwan等，「法令兼顧了，錢花自己的，廠商是民間的」，不曉得這有什麼問題？

團購私改軍服有沒有問題？從軍方的回應可以看到答案。海軍表示，「海軍新式防寒夾克為海軍官兵服裝，並未開放民眾購買；民眾自行接洽製造商購買類款夾克，屬一般商業行為，與本部無涉」；但軍方也私下表示，當初跟廠商簽約，版權屬海軍所有，若違反規定，也是找廠商，不會去找立委，衣服如果和軍服一模一樣，會審定是否侵權，再判定是否求償或停止合作。

軍方的回應對綠委看似「無害」，有問題也是找廠商，但已點出最大的關鍵是智慧財產權，也就是軍方所謂的版權，如果這款軍服的智慧財產權歸海軍所有，也就是代表廠商不能隨意更改設計，王定宇說把「ROC Navy」改為「Team Taiwan DPP」，但若款式、設計和軍服並無不同，實務上並無法避開侵權的疑慮。

王定宇身為立法委員，應該非常清楚智慧財產權的規定，他在便箋中說「破例開放一次」，更證明這是軍方專屬，外界有錢也買不到，若非立委耍特權，廠商豈冒著違約風險埋單？若非有礙觀瞻，王定宇又何須要有意購買者「靜靜至後方套量」？這也說明他為何和老柯爆氣，因為這次他真的受傷了。

有網紅聲稱，目前有20萬名台灣人持有中國身分證，總統賴清德特別在元旦談話後高喊「免錢的最貴」，呼籲國人不要為了一時利益、走入歧路；免錢的固然最貴，但有錢也買不到也很珍稀，王定宇揪團購沒什麼了不起，了不起的是他有辦法讓廠商破例一次為他私改軍服。

這件海軍軍服原價1萬6000元，現役官兵在服裝站購買價格為6500元，但也只限現役官兵可以購買，如果王定宇真的有錢，就自己花錢去找其它廠商設計喜歡的款式訂製，用特權佔軍方便宜買來的軍服，穿在身上是要證明什麼？