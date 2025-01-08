退役軍官遭陸金援吸收 陳冠廷擬修國安法停發退休給與

復康聯盟黨主席屈宏義遭控收中國資金，吸收退役軍人擔任幹部，還到美國在台協會及4處軍事基地拍照、繪製座標圖交給中方，今被依違反國安法等起訴。民進黨立委陳冠廷表示，已擬具國家安全法第13條修正草案，強化違反效忠國家職責罪章，包括將原條文三審定讞改為一審判決有罪，即暫停發放退休（職、伍）給與。

陳冠廷表示，此一事件的嚴重程度前所未見，中共對台的滲透挑戰正全面升級。從過去操弄體制內輿論，到灰色地帶作戰手法的海域威脅，如今甚至進一步擬具狙殺行為，已顯現出中共對台灣國家體制的全面性破壞意圖，而涉案的退將極可能觸犯刑法中內亂與外患罪章。

陳冠廷說，此次情資搜集行動的範圍不僅危及台灣的生存環境，還涉及美國在台協會（AIT）台北辦事處等重要機構。這會對台灣與友邦的關係及國際社會對我國的信任造成直接影響。此舉不僅侵害台灣國土與主權，更企圖削弱國際間對台的穩定支持。

陳冠廷表示，針對中共吸收威脅，已擬具國家安全法第13條修正草案，強化「違反效忠國家職責罪章」，提升對涉案人員的懲處與威懾效能，而具體措施包括，將原條文三審定讞，改為一審判決有罪即暫停發放退休（職、伍）給與，防止涉案人員在司法程序期間，繼續從事可能危害國家安全的活動。

陳冠廷強調，軍人是國家安全穩定的重要支柱，背負全體台灣人民的期待與信任。若未履行效忠國家的義務，不僅破壞自身的道德操守，更嚴重損害社會風氣與國家利益，會持續採取最嚴格的態度處理國家安全，針對叛國行為，絕不寬容。