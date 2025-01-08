影／《軍情站》IDF戰備僅1枚中程飛彈夠用？空軍：不浪費

空軍今（8）日向媒體展示中部空防能量。解放軍日前進行戰備警巡，截至早上6時止共偵獲共機25架次，其中19架次進入我方西南與東、北部空域。據瞭解，接近綠島東南方貼近24浬臨接區為無人機。

共機對台操演日趨頻繁，空軍戰備能量也持續提升，今日空軍防空營向媒體展示愛國者飛彈「最小作戰單位」，以指揮車、電源車、通信車、雷達車，搭配兩輛飛彈發射車進行機動編組放列。

此外位於清泉崗基地的空軍3聯隊也展示國造IDF戰機的緊急起飛與飛彈潛力裝掛。其中IDF機身具有「IPS整合動力系統」，發動機啟動速度較快，可以在5分鐘內緊急起飛，因此也為國內戰機中緊急起飛（scramble）速度最快的機種。

不過昨（7）日傍晚向媒體展示夜航時，其中預備做為CAP（戰備空中巡邏）的兩架IDF戰機因機務問題放棄起飛，但未見其他待命飛機遞補，是否有空防空窗的疑慮？空軍3聯隊28作戰隊訓練官粘孝德在接受記者訪問時表示，昨日操演為媒體展示的架次，在平日任務時會有第三架作為預備機，當任務機有機務問題時，預備機會立即遞補，不會有空防空窗的狀況發生。