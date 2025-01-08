立委揭陸軍使用魔羯無人機不到1年 20起意外損失多架

民眾黨立委林憶君等人在審查國防部今年度預算時提案暴露，陸軍接裝中科院產製代號「魔羯」的「戰術型近程無人飛行載具」，使用不到1年，發生20起以上意外，導致多架無人機損失。立委因此提案凍結500萬元，待國防部提出書面報告後，始得動支。

立法院外交及國防委員會審查今年度國防預算案時，林憶君等人提案指出，陸軍司令部計畫今年進一步採購的「戰術型近程無人飛行載具（二階段）」，預算編列6億1179萬5000元。陸軍針對旅級以下作戰部隊的偵蒐能力，以7億7843萬元委託國家中山科學研究院生產50套「戰術型近程無人飛行載具」，至2023年8月止接裝32套。

但審計部報告指出經陸軍部隊實際運用發現，戰術型無人飛行載具偶有情資平台畫面不流暢、無人機操作反應延遲、訊號異常、炎熱天候降低實際可飛航時數等情況。同時陸軍無人機組還有25%組員未取得無人機操作手資格，其中50%為主管幹部，另有部分人員雖然已取得無人機資格，但複訓時數未達規定標準。

提案指出，此一情況直接導致這型無人機自2023年4月投入使用至2024年5月1日間發生超過20起意外，因而導致多架無人機損失。國防部陸軍司令部應儘早針對戰術型近程無人機存在之問題進行改善，並強化飛手訓練，以提升操作單位飛手合格率。預算凍結500萬元，待國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告後，始得動支。