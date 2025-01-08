全套愛國者三型飛彈系統首度展現 可防衛全台七成人口

國軍春節加強戰備操演，今天第一次對國人公開展現愛國者飛彈系統的全套系統，並且演練接戰程序。對於是否增購愛國者三型飛彈佈署在東部，國防部發言人孫立方表示，將考量提昇不對稱戰力、提升防衛韌性等四大方向，在國家財力許可下持續增購。

國軍春節加強戰備操演，第一次對國內民間公開展現全套愛國者飛彈系統裝備，並且進行動態接戰程序演練。愛國者飛彈系統的最小火力配置，包含戰術控制中心（ECS）、相列雷達（RS）、主天線總成（AMG）、150KW發電機（EPP）等4輛車所組成的射控裝備，以及2組發射架，分別承載4枚愛國者二型飛彈與8枚愛國者三型飛彈。

空軍介紹，愛國者飛彈連防空值班人員共9人，分別為戰術軍官、助理作戰士、通信操作手、雷達操作手、發電機操作手，以及發射架操作手4人；動態演練模擬因空情因素，上級單位下令戰備提升，安全士官立即廣播通知防空值班人員至裝備區實施開機作業。

防空值班人員依序將射控裝備的各車組開機，相列雷達並開始進行360度的轉動測試，確認雷達各方位角度可正常實施轉向作業，之後愛國者發射架實施抬升作業並進行旋轉測試，以利後續戰術控制中心遙控發射使用。

空軍防空795旅第633營連長李冠佑少校指出，飛彈連任務負責區域防空作戰任務，並依上級指令至戰術位置實施火力發揚或是進行戰力保存等戰術作為，每年透過各項戰演訓任務驗證飛彈部隊在規定的時效內完成機動作戰。

軍方指出，愛國者二型飛彈防禦距離170公里、防禦高度50公尺到25公里，愛國者三型可用於攔截彈道飛彈，防禦距離約可較愛國者二型增加1.5到2倍距離，防禦高度由50公尺到22公里，預計配置於大台北、大台中、雲嘉南、大高雄及屏東市地區，估計可保護全台70%人口。