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共軍機艦頻擾台 經國號飛官：監控共機不畏戰不懼敵

聯合報／ 記者李人岳／台中即時報導
共軍持續發動聯合戰備警巡擾台行動，空軍飛行官表示，F-CK-1經國號戰機配有IPS整合動力系統，可在短時間內自力啟動發動機並在5分鐘內升空執行任務，並在1到2分鐘內到達指定位置、高度，攔截監控共機。記者陳正興／攝影
共軍持續發動聯合戰備警巡擾台行動，空軍飛行官表示，F-CK-1經國號戰機配有IPS整合動力系統，可在短時間內自力啟動發動機並在5分鐘內升空執行任務，並在1到2分鐘內到達指定位置、高度，攔截監控共機。記者陳正興／攝影

共軍昨天出動大批機艦執行「聯合戰備警巡」擾台行動，面對共軍持續繞台的戰備壓力，空軍第一線飛官表示，空軍戰機隨時受令起飛，可在1到2分鐘內到達指定位置、高度，並且以雷達保持搜索模式，對共機進行監控，飛行員強調，我方保持不畏戰但也不卻敵的原則，維持監控但不會作出逾矩行為。

共軍昨天出動大批機艦進行「聯合戰備警巡」，據國防部統計，從昨天到今天共發現23架次中共軍機、9艘共艦持續在台海周邊活動。其中有19架共機跨越海峽中線進入我北部、西南及東部空域活動。根據國防部公布航跡示意圖，昨天在台海中線出現18架次中共戰鬥機、輔戰機及無人機，並且繞經台灣南部防空識別區邊緣抵達我東部空域活動。

同時昨天下午也在基隆西北方97浬處、高度1萬9000呎高度發現中共空飄氣球。據指出，昨天共艦繞台距離逼近24浬鄰接區，是近期共軍機艦繞台最接近台灣的距離。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

軍方春節加強戰備行程今天在空軍清泉崗基地演練F-CK-1經國號戰機「潛力裝掛作業」模擬戰機結束作戰任務落地後，地勤人員在規定時間內完成機砲彈、天劍二型中程飛彈、AIM-9P4響尾蛇短程飛彈補充裝掛以及加油作業。

面對共軍持續繞台的戰備壓力，空軍第3聯隊飛行官粘孝德少校表示，空軍值勤分為日間警戒及夜間警戒，分別由不同組別人員擔任，隨時接受空軍作戰指揮部命令起飛，經國號配有IPS整合動力系統，可在短時間內自力啟動發動機並在5分鐘內升空執行任務，並在1到2分鐘內到達指定位置。

粘孝德說，攔截共機任務起飛後會採取最大性能爬升到指定高度，依照空作部命令保持在有利空域，和共機保持安全距離，以雷達保持搜索模式進行監控，不會作出逾矩行為，維持不畏戰但也不卻敵的原則執行任務。

不過由於空軍前一天對媒體演練終昏警戒任務時，發生戰機因機務問題而取消任務的狀況，粘孝德說，正常作戰任務時，除了2架任務機外，還會有1架預備機同時啟動滑出，只要任務機遭遇機務狀況就可隨時遞補起飛。

空軍清泉崗基地演練F-CK-1經國號戰機「潛力裝掛作業」，模擬戰機結束作戰任務落地後，地勤人員在規定時間內完成天劍二型中程飛彈（如圖）等武器彈藥、油料補充裝掛作業。記者李人岳／攝影
空軍清泉崗基地演練F-CK-1經國號戰機「潛力裝掛作業」，模擬戰機結束作戰任務落地後，地勤人員在規定時間內完成天劍二型中程飛彈（如圖）等武器彈藥、油料補充裝掛作業。記者李人岳／攝影
共軍持續發動聯合戰備警巡擾台行動，空軍飛行官表示，經國號戰機配有IPS整合動力系統，可在短時間內自力啟動發動機並在5分鐘內升空執行任務，並在1到2分鐘內到達指定位置、高度，攔截監控共機。記者陳正興／攝影
共軍持續發動聯合戰備警巡擾台行動，空軍飛行官表示，經國號戰機配有IPS整合動力系統，可在短時間內自力啟動發動機並在5分鐘內升空執行任務，並在1到2分鐘內到達指定位置、高度，攔截監控共機。記者陳正興／攝影

共軍 戰機 空軍

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