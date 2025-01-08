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圖輯／春節期間強化戰備 愛國者飛彈動態演練展現空防實力

攝影中心／ 記者陳正興／台中採訪即時報導
空軍上午在清泉崗基地進行「愛國者系統裝備介紹暨動態演練」，官兵奔跑前往愛國者飛彈發射台，進行設置；圖為愛國者飛彈三型。記者陳正興／攝影
空軍上午在清泉崗基地進行「愛國者系統裝備介紹暨動態演練」，官兵奔跑前往愛國者飛彈發射台，進行設置；圖為愛國者飛彈三型。記者陳正興／攝影

國軍春節期間強化戰備，國防部特於農曆年前，空軍駐部隊防空七九五旅第六三三營第一連與空軍第三聯隊第三修補大隊，上午進行「愛國者系統裝備介紹暨動態演練」及「IDF戰機潛力裝掛」等課目，展現官兵捍衛領空的能力與決心。

在「愛國者系統裝備介紹暨動態演練」中，官兵在最短時間內，完成愛國者系統的測試與準備，進入備戰狀態。愛國者系統是美國雷神公司研發的防空飛彈系統，主要用於攔截來襲的飛機、巡弋導彈及戰術彈道飛彈，在我國空防負責執行中高空層防護任務。

愛國者系統裝備依作戰任務區分三層級，飛彈連戰術控制中心將相列雷達搜索的目標情資，透過主天線總成傳輸至營資料處理中心彙整後，交由飛彈預警中心整合其他系統情資。

為因應敵情威脅及共機頻繁侵擾，空軍司令部表示第三聯隊肩負台海空防作戰的重要任務，全體官兵戮力於戰訓本務工作，以確保空軍戰力發揮。

空軍第三聯隊第三修補大隊上午在清泉崗基地，進行「IDF戰機潛力裝掛」，在最短時間內為IDF戰機進行武器外載、副油箱裝掛與輸送作業；圖為機砲運補作業。記者陳正興／攝影
空軍第三聯隊第三修補大隊上午在清泉崗基地，進行「IDF戰機潛力裝掛」，在最短時間內為IDF戰機進行武器外載、副油箱裝掛與輸送作業；圖為機砲運補作業。記者陳正興／攝影
響尾蛇空對空（AIM-9P4）飛彈。記者陳正興／攝影
響尾蛇空對空（AIM-9P4）飛彈。記者陳正興／攝影
空軍第三聯隊第三修補大隊上午在清泉崗基地，進行「IDF戰機潛力裝掛」，在最短時間內為IDF戰機進行武器外載、副油箱裝掛與輸送作業；圖為響尾蛇空對空（AIM-9P4）飛彈運補作業。記者陳正興／攝影
空軍第三聯隊第三修補大隊上午在清泉崗基地，進行「IDF戰機潛力裝掛」，在最短時間內為IDF戰機進行武器外載、副油箱裝掛與輸送作業；圖為響尾蛇空對空（AIM-9P4）飛彈運補作業。記者陳正興／攝影
空軍上午在清泉崗基地進行「愛國者系統裝備介紹暨動態演練」，官兵奔跑前往愛國者飛彈發射台，進行設置；圖為愛國者飛彈三型。記者陳正興／攝影
空軍上午在清泉崗基地進行「愛國者系統裝備介紹暨動態演練」，官兵奔跑前往愛國者飛彈發射台，進行設置；圖為愛國者飛彈三型。記者陳正興／攝影
空軍第三聯隊第三修補大隊上午在清泉崗基地，進行「IDF戰機潛力裝掛」，在最短時間內為IDF戰機進行武器外載、副油箱裝掛與輸送作業；圖為響尾蛇空對空（AIM-9P4）飛彈運補作業。記者陳正興／攝影
空軍第三聯隊第三修補大隊上午在清泉崗基地，進行「IDF戰機潛力裝掛」，在最短時間內為IDF戰機進行武器外載、副油箱裝掛與輸送作業；圖為響尾蛇空對空（AIM-9P4）飛彈運補作業。記者陳正興／攝影
空軍上午在清泉崗基地進行「愛國者系統裝備介紹暨動態演練」，官兵奔跑前往愛國者飛彈發射台，進行設置；圖為愛國者飛彈二型。記者陳正興／攝影
空軍上午在清泉崗基地進行「愛國者系統裝備介紹暨動態演練」，官兵奔跑前往愛國者飛彈發射台，進行設置；圖為愛國者飛彈二型。記者陳正興／攝影
空軍第三聯隊第三修補大隊上午在清泉崗基地，進行「IDF戰機潛力裝掛」，在最短時間內為IDF戰機進行武器外載、副油箱裝掛與輸送作業；圖為機砲運補作業。記者陳正興／攝影
空軍第三聯隊第三修補大隊上午在清泉崗基地，進行「IDF戰機潛力裝掛」，在最短時間內為IDF戰機進行武器外載、副油箱裝掛與輸送作業；圖為機砲運補作業。記者陳正興／攝影
空軍上午在清泉崗基地進行「愛國者系統裝備介紹暨動態演練」，官兵在最短時間內，完成愛國者系統的測試與準備，進入備戰狀態。記者陳正興／攝影
空軍上午在清泉崗基地進行「愛國者系統裝備介紹暨動態演練」，官兵在最短時間內，完成愛國者系統的測試與準備，進入備戰狀態。記者陳正興／攝影
空軍第三聯隊第三修補大隊，上午進行「IDF戰機潛力裝掛」，在最短時間內為IDF戰機進行武器外載、副油箱裝掛與輸送作業。記者陳正興／攝影
空軍第三聯隊第三修補大隊，上午進行「IDF戰機潛力裝掛」，在最短時間內為IDF戰機進行武器外載、副油箱裝掛與輸送作業。記者陳正興／攝影
天劍二型（TC-2）飛彈。記者陳正興／攝影
天劍二型（TC-2）飛彈。記者陳正興／攝影
空軍上午在清泉崗基地進行「愛國者系統裝備介紹暨動態演練」，官兵奔跑前往愛國者飛彈發射台，進行設置；圖為愛國者飛彈二型。記者陳正興／攝影
空軍上午在清泉崗基地進行「愛國者系統裝備介紹暨動態演練」，官兵奔跑前往愛國者飛彈發射台，進行設置；圖為愛國者飛彈二型。記者陳正興／攝影
空軍第三聯隊第三修補大隊上午在清泉崗基地，進行「IDF戰機潛力裝掛」，在最短時間內為IDF戰機進行武器外載、副油箱裝掛與輸送作業；圖為機砲運補作業。記者陳正興／攝影
空軍第三聯隊第三修補大隊上午在清泉崗基地，進行「IDF戰機潛力裝掛」，在最短時間內為IDF戰機進行武器外載、副油箱裝掛與輸送作業；圖為機砲運補作業。記者陳正興／攝影
空軍上午在清泉崗基地進行「愛國者系統裝備介紹暨動態演練」，官兵奔跑前往愛國者飛彈發射台，進行設置；圖為愛國者飛彈二型。記者陳正興／攝影
空軍上午在清泉崗基地進行「愛國者系統裝備介紹暨動態演練」，官兵奔跑前往愛國者飛彈發射台，進行設置；圖為愛國者飛彈二型。記者陳正興／攝影
空軍上午在清泉崗基地進行「愛國者系統裝備介紹暨動態演練」，官兵奔跑前往愛國者飛彈發射台，進行設置；圖為愛國者飛彈二型。記者陳正興／攝影
空軍上午在清泉崗基地進行「愛國者系統裝備介紹暨動態演練」，官兵奔跑前往愛國者飛彈發射台，進行設置；圖為愛國者飛彈二型。記者陳正興／攝影
空軍上午在清泉崗基地進行「愛國者系統裝備介紹暨動態演練」，官兵奔跑前往愛國者飛彈發射台，進行設置；圖為愛國者飛彈二型。記者陳正興／攝影
空軍上午在清泉崗基地進行「愛國者系統裝備介紹暨動態演練」，官兵奔跑前往愛國者飛彈發射台，進行設置；圖為愛國者飛彈二型。記者陳正興／攝影
空軍第三聯隊第三修補大隊上午在清泉崗基地，進行「IDF戰機潛力裝掛」，在最短時間內為IDF戰機進行武器外載、副油箱裝掛與輸送作業；圖為天劍二型（TC-2）飛彈運補作業。記者陳正興／攝影
空軍第三聯隊第三修補大隊上午在清泉崗基地，進行「IDF戰機潛力裝掛」，在最短時間內為IDF戰機進行武器外載、副油箱裝掛與輸送作業；圖為天劍二型（TC-2）飛彈運補作業。記者陳正興／攝影
空軍上午在清泉崗基地進行「愛國者系統裝備介紹暨動態演練」，官兵奔跑前往愛國者飛彈發射台，進行設置；圖為愛國者飛彈二型。記者陳正興／攝影
空軍上午在清泉崗基地進行「愛國者系統裝備介紹暨動態演練」，官兵奔跑前往愛國者飛彈發射台，進行設置；圖為愛國者飛彈二型。記者陳正興／攝影

情資 空軍 飛彈連

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