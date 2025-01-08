圖輯／春節期間強化戰備 愛國者飛彈動態演練展現空防實力

國軍春節期間強化戰備，國防部特於農曆年前，空軍駐部隊防空七九五旅第六三三營第一連與空軍第三聯隊第三修補大隊，上午進行「愛國者系統裝備介紹暨動態演練」及「IDF戰機潛力裝掛」等課目，展現官兵捍衛領空的能力與決心。

在「愛國者系統裝備介紹暨動態演練」中，官兵在最短時間內，完成愛國者系統的測試與準備，進入備戰狀態。愛國者系統是美國雷神公司研發的防空飛彈系統，主要用於攔截來襲的飛機、巡弋導彈及戰術彈道飛彈，在我國空防負責執行中高空層防護任務。

愛國者系統裝備依作戰任務區分三層級，飛彈連戰術控制中心將相列雷達搜索的目標情資，透過主天線總成傳輸至營資料處理中心彙整後，交由飛彈預警中心整合其他系統情資。