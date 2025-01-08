立委示警 高登及亮島守備部隊編現比已創歷年新低

行政院於去（2024）年核定修正「國軍地域加給表」，將東引及莒光地區志願役官士兵地域加給月支數額，由現行外島第3級調升為第2級，但卻駐地環境更為惡劣，運補困難的高登、亮島守備區乏人前往，部隊編現比創歷年先低，立委提案要求國防部研議提升高登及亮島地區志願役官士兵待遇，提振防區官兵士氣。

國民黨立委馬文君、陳雪生等人在2025年預算案審查提案指出，2025年度國防部主管預算再創近年新高，但志願役人力人數卻持續降低，且仍有眾多戰鬥部隊編現比不及8成，經查近年國軍志願役人數變化狀況，人數於2021年底達近年最高的16萬4884人後，2022及2023年底人數分別減少5492人及4706人，而2024年6月底志願役人數再降至15萬2885人，於眾多支領戰鬥部隊加給者編現比不及8成的部隊中，外島步兵部隊赫然在列。

提案指出，馬祖防衛指揮部高登、亮島守備隊在行政院於2024年6月27日核定修正「國軍地域加給表」，將東引及莒光地區志願役官士兵地域加給月支數額，由現行外島第3級調整為第2級後，致使駐地環境惡劣，運補困難的高登、亮島守備區乏人前往，編現更創歷年先低。因此要求國防部研議提升高登及亮島地區志願役官士兵待遇，以提振防區官兵士氣。

國軍志願役官兵外島3級地域加給為9790元，2級則為1萬2000元。在東引及莒光的地域加給順利升級後，同樣2級的高登與亮島卻因位處更為偏遠，願登島服役者乏人問津。