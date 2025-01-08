快訊

旅客注意！專家點名南韓這座機場也危險 跑道更短、水泥牆加鳥擊頻傳

饗饗疑食物中毒不甩停業處分照收客 北市衛局開鍘重罰300萬

「逃亡不是因為司法」百億賭王林秉文落跑首發聲 道上曝他14億賭債未了

立委示警 高登及亮島守備部隊編現比已創歷年新低

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
亮島碼頭。圖／北竿鄉公所
亮島碼頭。圖／北竿鄉公所

行政院於去（2024）年核定修正「國軍地域加給表」，將東引及莒光地區志願役官士兵地域加給月支數額，由現行外島第3級調升為第2級，但卻駐地環境更為惡劣，運補困難的高登、亮島守備區乏人前往，部隊編現比創歷年先低，立委提案要求國防部研議提升高登及亮島地區志願役官士兵待遇，提振防區官兵士氣。

國民黨立委馬文君、陳雪生等人在2025年預算案審查提案指出，2025年度國防部主管預算再創近年新高，但志願役人力人數卻持續降低，且仍有眾多戰鬥部隊編現比不及8成，經查近年國軍志願役人數變化狀況，人數於2021年底達近年最高的16萬4884人後，2022及2023年底人數分別減少5492人及4706人，而2024年6月底志願役人數再降至15萬2885人，於眾多支領戰鬥部隊加給者編現比不及8成的部隊中，外島步兵部隊赫然在列。

提案指出，馬祖防衛指揮部高登、亮島守備隊在行政院於2024年6月27日核定修正「國軍地域加給表」，將東引及莒光地區志願役官士兵地域加給月支數額，由現行外島第3級調整為第2級後，致使駐地環境惡劣，運補困難的高登、亮島守備區乏人前往，編現更創歷年先低。因此要求國防部研議提升高登及亮島地區志願役官士兵待遇，以提振防區官兵士氣。

國軍志願役官兵外島3級地域加給為9790元，2級則為1萬2000元。在東引及莒光的地域加給順利升級後，同樣2級的高登與亮島卻因位處更為偏遠，願登島服役者乏人問津。

國軍 國防部 志願役

延伸閱讀

傳國民黨擬設罷免指揮總部 民進黨嗆雙標「藍能你不能」

罷免來勢洶洶 朱立倫下午召集黨務與黨團幹部共商對策

傅崐萁稱沒要罷免綠委 蔡易餘再喊：發動倒閣一起重選

沉睡巨人甦醒組黃金三游 亞當斯何能超越波西拿隊史最大約？

相關新聞

圖輯／春節加強戰備演練 陸空聯手火砲壓制入侵敵軍

國軍在春節期間落實戰備整備、戮力守護家園之精實戰力，第三作戰區上午配合國防部於湖口營區進行春節戰備演練，藉縮短距離方式，...

立委示警 高登及亮島守備部隊編現比已創歷年新低

行政院於去（2024）年核定修正「國軍地域加給表」，將東引及莒光地區志願役官士兵地域加給月支數額，由現行外島第3級調升為...

退役軍官被陸吸收遭起訴 顧立雄：無現役軍人涉案

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長顧立雄列席，繼續審查114年度中央政府總預算案附屬單位預算關於僑務委員會主管信託基...

7退伍軍人涉共諜案 顧立雄：沒有現役官兵

鏡週刊報導，以屈宏義為首的7位退役軍官，涉嫌為中共吸收擔任間諜，並且蒐集軍事據點等資訊，被台中高分檢依國安法提起公訴。國...

勇虎戰車 力扛春節戰備

春節將至，陸軍「春節加強戰備操演」在湖口營區進行「重要目標應援作戰」實戰化演練，仍由已服役卅年的CM11勇虎戰車擔綱操演...

大批共機出海戰備警巡 經國號戰機演練緊急起飛

國防部今天表示，自中午12時55分開始，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計24架次出海活動，其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。