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美國智庫列台海危機第一級風險 對美利益影響高

中央社／ 華盛頓7日專電

美國智庫「外交關係協會」今天公布衝突風險評估年度報告，連續第8年將台海危機列為第一級風險，但發生的可能性並非最高等，而是中等，惟對美國利益的影響則是最高等。

外交關係協會（Council on Foreign Relations）的預防行動中心（Center for Preventive Action）就30個潛在衝突事件，分析今年發生的可能性與對美國利益的影響，調查分送1萬5000名政府官員與外交政策學者專家，有680人回覆。

這份「預防優先次序調查」（Preventive PrioritiesSurvey）報告在去年11月進行，針對衝突在今年發生的可能性，及對美國利益的影響進行調查，結果顯示，有8個事件被歸類為第一級風險。

第一級風險包括台海危機。報告指出，中國對台灣加強軍事和經濟施壓，導致嚴重的兩岸危機，可能會使美國及該區域的其他國家捲入衝突。

中國在南海的侵略行為，尤其是對菲律賓的挑釁，恐導致中國、美國及美國盟友的對抗升級，與台海危機同樣是可能性中等、對美國利益影響高的第一級風險。

第一級風險中，發生可能性高、對美國利益影響高的衝突有5件：巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）與以色列在加薩（Gaza）的戰爭、以色列與巴勒斯坦在約旦河西岸的衝突、俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭、以色列與伊朗情勢的升級；以及美國總統當選人川普（Donald Trump）上任後，其政府可能在美國與墨西哥邊境部署安全部隊，恐引起移民的人道危機，並加劇美墨緊張。

報告也認為，俄羅斯在東歐（特別是喬治亞和摩爾多瓦）加強軍事挑釁和影響力的行為，激起民眾不安，並引發區域政治不穩定，發生衝突的可能性高，對美國利益的影響則是中等，也符合第一級風險的定義。（編輯：陳慧萍）1130108

台海 美國 風險

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