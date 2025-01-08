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勇虎戰車 力扛春節戰備

聯合報／ 記者李人岳

春節將至，陸軍「春節加強戰備操演」在湖口營區進行「重要目標應援作戰」實戰化演練，仍由已服役卅年的CM11勇虎戰車擔綱操演，對於還有超過七百輛的CM11及M60A3等型戰車仍在服役中，陸軍司令部表示，會根據敵情威脅及武器效能等因素，規畫整體運用。

戰車 春節 陸軍

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