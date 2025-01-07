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大批共機出海戰備警巡 經國號戰機演練緊急起飛
國防部今天表示，自中午12時55分開始，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計24架次出海活動，其中18架次逾越中線及其延伸線，進入我北、中部、西南及東部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
恰巧的是，軍方執行春節加強戰備操演，空軍今天下午於台中清泉崗基地操演緊急起飛任務，2架F-CK-1經國號戰機在接獲緊急起飛命令的同時，飛行員及地勤人員奔向座機，在5分鐘內完成啟動發動機並滑向跑道頭執行防空任務。
經國號戰機是目前現役3種主力戰機緊急起飛反應能力最快的一型，可在5分鐘內起飛執行攔截任務。軍方除了演練緊急起飛科目外，原本也排定2批共5架戰機在傍晚黃昏時分升空執行終昏訓練及警戒任務，不過在第一批3架訓練機起飛後，第二批2架警戒機卻取消任務，空軍解釋是因機務問題，在考量飛安下決定取消。
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