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共機頻繁擾台 國軍春節加強演練「IDF急升空戒備」
國軍官兵春節期間強化戰備實況，空軍第三戰術戰鬥機聯隊及同駐部隊防空七九五旅第六三三營第一連，下午進行「IDF戰機緊急起飛」，展現官兵捍衛領空的能力與決心。
空軍司令部表示，因應敵情威脅及共機頻繁侵擾，第三聯隊肩負臺海空防作戰的重要任務，全體官兵戮力於戰訓本務工作，以確保空軍戰力發揮；此次配合媒體參訪時機，表現官兵勤訓精練成果，使國人能安心歡度春節假期。
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