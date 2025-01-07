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國防部：18架次共機越中線戰備警巡 國軍掌握動態

中央社／ 台中7日電

國防部發言人孫立方指出，自今天中午12時55分開始，國軍陸續偵獲24架次共機進入台灣周邊空域活動，其中18架次逾越海峽中線，進入台灣北部、中部、西南以及東部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」，國軍嚴密掌握並適切應處。

國防部今天起舉行「民國114年春節加強戰備媒體邀訪」活動，下午至空軍清泉崗基地採訪IDF經國戰機執行緊急起飛與飛行訓練任務，孫立方於任務結束後接受媒體聯訪。

孫立方表示，自今天中午12時55分左右開始，國軍陸續偵獲中共殲-16戰機、空警-500預警機以及無人機計24架次共機，進入台灣周邊空域活動，其中18架次共機逾越海峽中線，進入台灣北部、中部、西南以及東部空域，並配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

孫立方表示，在這段過程當中，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握相關動態，並檢派任務機、任務艦以及地面防空系統適切應處，目前共軍相關活動狀況已經結束。

共機擾台 國軍 國防部 孫立方

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