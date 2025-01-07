18架次共機中午起越中線擾台 國軍嚴密掌握
國防部今天表示，自中午起陸續偵獲24架次共機出海活動，其中18架次逾越台灣海峽中線，並侵擾北部、中部、西南及東部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」，國軍檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
國防部晚間發布新聞稿表示，自中午12時55分起，陸續偵獲中共殲16、空警500等各型主、輔戰機及無人機，共計24架次出海活動，其中18架次逾越中線進入台灣北部、中部、西南及東部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。
國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
另外，根據國防部上午9時發布的共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機15架次（其中14架次逾越台灣海峽中線進入西南空域）及共艦8艘，持續在台海周邊活動。
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