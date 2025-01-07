編現比逐年下滑恐戰力空洞化 國軍擬「三大面向」出招

因應國軍部隊編現比不足，國防部表示，為穩固部隊基層人力，目前正朝減少人力流失、提高留營意願及提升招募成效等三個面向努力，部隊研擬採取各種人性化的管理措施，並參考國外招募作法，適度開放入營限制條件，以及研擬提高人員薪資待遇等方案。

國民黨立委萬美玲向行政院提出書面質詢表示，賴清德總統上任後強調國防安全，且總統府設立全社會防衛韌性委員會，並欲提升整體國軍戰力，但根據國防部公開資料顯示，國軍編現比逐年明顯下滑，自2020年的88.57%，下滑至去（2024）年的78.6%，短短4年減少近10%，目前編現比例已遠低於一般認知作戰的最低標準85%，有戰力空洞化的疑慮。

她進一步表示，根據國防部公開資料顯示，我國自2020年起至今編現比分別為88.57%、87.57%、82%、80%，去（2024）年為78.6%，短短4年減少近10%。

萬美玲說，根據國防部向立法院的報告顯示，我國志願役人數於2021年底的16萬人，逐年漸少至今年6月僅剩15萬人，為2018年以來新低。自賴總統上任以來，兩岸關係持續緊張，國人對兩岸外交與官方互動也明顯感受惡化，總統多次表示政府會持續推動國防改革，堅強戰力，但實際我國軍隊情形卻不如預期。

她表示，根據國防部統計，我國國軍志願役人數自2021年底為近年最高16萬4884人，2022年減少為15萬9392人、2023年再減少為15萬4686人，至去年6月底統計，志願役人數降為15萬2885人，為2018年以來新低。立委呼籲應儘速檢討並規劃如何落實編現比目標，以維護我國軍隊戰力與國家安全。

國防部表示，近年受少子化趨勢及社會企業徵才等影響，衝擊留營及招募工作，自2022年起國軍人力編現呈下降趨勢。而為穩固部隊基層人力，目前正朝減少人力流失、提高留營意願及提升招募成效等三個面向努力，包括採取各種人性化的管理措施，並參考國外招募作法，適度開放入營限制條件，以及研擬提高人員薪資待遇等方案，使官兵有感並提高社會青年從軍意願。

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