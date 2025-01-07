快訊

邱軍現身了！開車涉撞倒運將致死逃逸 出庭快步上樓不發一語

黃仁勳CES演講高潮！號稱全球最小AI超級電腦現身 搭載輝達超級晶片GB10

注入強心針！黃仁勳CES演說大談人形機器人 這檔概念股收盤創高

編現比下滑 國防部研擬放寬入營條件及提升待遇

中央社／ 台北7日電

國民黨立委透過書面質詢指出，國軍編現比連年下滑，自2020年起至2024年從88.57%下降至78.6%。國防部回應，將適度開放入營限制條件以及研擬提高薪資待遇等方案。

國民黨立委萬美玲去年底透過書面質詢關切國軍編現比，並指出，根據國防部公開資料顯示，國軍編現比逐年明顯下滑，自2020年88.57%，下滑至2024年的78.6%。

萬美玲表示，自2020年迄2024年的編現比，分別為88.57%、87.57%、82%、80%、78.6%，短短4年減少近10%。

國防部昨天透過書面資料答覆，近年受少子化趨勢及社會企業爭相徵才等影響，衝擊留營及招募工作，自2022年起國軍人力編現比呈下降趨勢。

國防部強調，為穩固部隊基層人力，目前正朝減少人力流失、提高留營意願及提升招募成效等三個面向努力，包括採取各種人性化的管理措施，並參考國外招募作法，適度開放入營限制條件，以及研擬提高人員薪資待遇等方案，使官兵有感並提高社會青年從軍意願。

人力 國軍 國防部

延伸閱讀

3萬美軍因「性取向」遭勒令退伍 美國防部考慮授予榮退

「班班有鮮乳」引師生困擾、教學現場混亂 立院決議類似政策須提報告

教部委辦費5年翻倍 立委凍結5千萬經費促管控

陸生來台仍停頓 教育部「大陸地區旅費」遭藍委凍25萬

相關新聞

獨／小教練機成功闖佳山跑道上空 航戰管遭質疑管制不力

安捷航空一架DA-40型機訓練機，本月5日上午在台東、花蓮一帶空域實施外場穿降練習時，竟將機敏的花蓮佳山基地跑道，誤...

圖輯／春節加強戰備演練 陸空聯手火砲壓制入侵敵軍

國軍在春節期間落實戰備整備、戮力守護家園之精實戰力，第三作戰區上午配合國防部於湖口營區進行春節戰備演練，藉縮短距離方式，...

影／《軍情站》陸軍年前展空地戰力 唯新銳武器不見影

國防部今（7）日邀請媒體採訪陸軍春節加強戰備實況，陸軍在湖口營區展示「重要目標應援作戰演練」，展示陸軍在編成聯兵旅後，結...

中共凌晨發射衛星火箭 15共機8共艦出海擾台

國防部表示，今天凌晨4時，中共由四川西昌衛星中心發射搭載衛星的運載火箭，路徑經台灣中部朝西太平洋方向，對台灣地區無危害。...

勇虎戰車服役30年續扛戰備 陸軍：依敵情整體應用

農曆過年前夕，軍方展開一連串春節加強戰備操演，陸軍在湖口營區進行實戰化「重要目標應援作戰」演練。此次陸軍仍舊由CM11勇...

中美斷交引發宋美齡批蔣經國賣國賊？楊西崑：罵的是我

數年前曾有特定立場人士宣稱，宋美齡生前曾經批評蔣經國是賣國賊，但這個賣國賊說法是無中生有。2024年9月，國史館將1992年楊西崑訪談紀錄出版，楊西崑還原美國與中華民國斷交後，對美交涉的過程，以及當時國民黨高層之間的恩怨糾葛。楊西崑表示，當年宋美齡批評的其實是他，而不是蔣經國。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。