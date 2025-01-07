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陸軍強化實戰化訓練 基層官兵：訓練更系統性

中央社／ 新竹7日電

陸軍今天在新竹湖口實戰化「重要目標應援作戰」演練，針對實戰化訓練的幫助，演練部隊的莊沅澂上尉表示，實戰化訓練更強調實戰會面臨的情況與項目，讓官兵更有系統性與聯合性的進行操演，達到訓練目的。

國防部今天舉行「民國114年春節加強戰備媒體邀訪」活動，上午赴湖口營區採訪陸軍裝甲542旅等單位執行實戰化重要目標應援作戰演練，演練模擬敵特攻突襲新竹地區重要目標，由裝甲542旅擔任的戰備部隊，與阿帕契攻擊直升機、黑鷹直升機等進行協同作戰。

演練也出動無人機干擾槍對敵軍的無人機進行干擾，並成功使其迫降；軍方表示，這款干擾槍由中科院研製，具有3種功能，第1是迫使無人機失去控制，強迫返回起航點，第2是使無人機失去定位訊號和影像回傳功能，第3是全頻阻斷，使無人機直接降落。

針對目前陸軍地面、航空部隊之間如何通聯進行協同作戰，542旅聯兵三營戰一連連長莊沅澂接受媒體聯訪表示，目前是營部的陸航官與陸航部隊進行通聯，陸航官引導陸航部隊和地面部隊實施火力協同；他表示，陸軍從烏俄戰爭爆發以後，就有針對無人機的威脅進行演練。

他指出，操演展現兵種協同作戰，以往軍方較專注各兵種的獨立作戰演訓，但現在陸軍許多演訓都加入了兵種協同，包含聯勇操演與此次春節加強戰備動態操演等，都是採取聯合作戰方式。

莊沅澂舉例說明，他是裝甲兵的軍官，但也要帶領和運用機械化步兵與砲兵的部隊進行協同作戰，讓基層部隊也有能力指揮混合兵種作戰。

國軍近年「女力」崛起，許多職務都有女性的身影，操演現場也可以看到女性官兵擔任CM-11戰車的車組成員，軍方也安排女性士官兵接受媒體聯訪。

入伍不到1年的戰車裝填兵的聯兵三營戰二連傅琬瑩二兵表示，回想上次過年還與家人團聚過節，因為家人的支持與鼓勵，所以選擇從軍，經過這次春節輪值戰備後，才了解到過年時會有國軍官兵默默的守護著，而這次也成為了家人的堅實後盾。

對於要如何負荷戰車彈藥的繁重任務，傅琬瑩說，透過運動和重訓，讓自己的體能變更好，才有辦法克服扛彈的任務。

CM-11戰車在國軍服役超過30年，外界關注國軍再接裝M1A2T戰車後，CM-11戰車的後續運用方式。

陸軍司令部表示，陸軍各項武器裝備均前瞻敵情威脅、作戰任務、部隊編裝及武器效能等因素，完成整體運用規劃，確保戰力發揮。

國軍 戰車 陸軍

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